Путін уникає масової примусової мобілізації в Росії, роблячи ставку на добровольців з бідних верств і етнічних меншин. Ця модель дозволяє продовжувати війну ще роки, але має економічні межі.

Британський журналіст і публіцист Пітер Дікінсон пояснив 24 Каналу, що в'язниці вже напівпорожні, і якщо Путін не зможе підтримувати потік контрактників, його модель мобілізації зазнає краху.

Чи зможе Росія воювати без нової хвилі мобілізації?

Попередня спроба мобілізації в Росії призвела до того, що близько мільйона росіян втекли до Грузії та Казахстану, а черги на кордонах стали символом публічного приниження і серйозно вдарили по міжнародному престижу країни.

Зараз Путін діє хитріше. Він забирає людей з найбідніших верств суспільства, з етнічних меншин – зокрема дагестанців – та з в'язниць. Це дозволяє поповнювати армію, не ризикуючи суспільною дестабілізацією, і поки що у нього це добре виходить,

– сказав Дікінсон.

Зараз саме добровольці становлять більшість нових рекрутів, тому коли вони гинуть – а гинуть їх багато – суспільство не обурюється, бо "вони самі зробили вибір і знали на що йдуть". Якщо Путін зможе підтримувати цей потік, він зможе продовжувати наступальну операцію ще рік або й більше.

"Утримання добровольців коштує шалених грошей. Путін відкачує кошти з усієї економіки на війну, запускаючи низхідну спіраль руйнування інфраструктури, освіти та медицини. Але поки система тримається, бо на відміну від афганської війни з призовниками, суспільство не обурюється загиблими добровольцями – вони самі зробили свій вибір", – сказав Дікінсон.

Зверніть увагу! Військовий оглядач Іван Тимочко зазначив, що відкриття мобілізації в Росії означатиме вичерпання всіх інших варіантів і стане останнім кроком для збереження боєздатності армії. У 2025 році окупанти планували створити додаткових 15 дивізій. Вони змогли зібрати дві – три дивізії, але їхні втрати на полі бою зростають, їх потрібно компенсувати.

Що ще відомо про ситуацію в Росії?