Купують нових "біороботів": у бригаді "Рубіж" сказали, як РФ мотивує своїх солдатів

Окупантам вже недостатньо мотивації йти на фронт лише для того, щоб "захищати Росію". Тому здебільшого зекам або найманцям пропонують великі гроші.

Росіянам за підписання контрактів обіцяють 20 тисяч доларів. Майор, заступник командира 4 батальйону "Сила свободи" 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко зауважив 24 Каналу, що саме так ворожа армія купує солдатів.

"У більшості випадків це зеки або найманці, яких мотивують кошти. Окупанти купують собі нове поповнення. У ЗМІ звучало, що для підписання їхнього так званого контракту на "сво" їм обіцяють гроші. Фактично за 20 тисяч доларів окупанти купують собі нового "біоробота", – сказав він.

А як тільки ці найманці потрапляють до них у поповнення, їм погрожують фізичними покараннями, розстрілом. Відомі неодноразові випадки, що перед строєм загарбників залякують, щоб решта теж виконувала накази і йшла на українські дрони, артилерію, кулемети і так далі.

До речі, Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна може завершитися у 2026 році. За його словами, у 2025 році чисельність російської армії вперше перестала збільшуватися, хоча країна-агресорка щомісяця мобілізує 43 тисячі людей. А Володимир Путін боїться оголошувати загальну мобілізацію у Росії.

Що відбувається на фронті зараз?