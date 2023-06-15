Гібридний спосіб: російський політик розповів, як Кремль збирає майбутніх "200-х"

Кремлівський диктатор Владімір Путін 13 червня вкотре заявив, що у Росії нібито не будуть проводити мобілізацію. Проте запаси особового складу країни-агресорки вичерпуються, адже щодня українські бійці сотнями знищують окупантів.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він додав, що російське керівництво приховує реальні масштаби мобілізації й продовжує цинічно брехати.

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Часткова мобілізація у Росії триває з кінця вересня 2022 року. Однак Путін та його оточення продовжує вдавати нібито все йде за планом й ніяку мобілізацію у країні не проводять.

Вранці 21 вересня 2022 року Путін у телезверненні до росіян оголосив про "часткову" мобілізацію в Росії, що почалася того ж дня. Міністр оборони країни-терористки Сєргєй Шойгу заявив про плани мобілізувати 300 тисяч резервістів.

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Поєднання двох факторів

Наразі можна говорити лише про інтенсивність мобілізації у Росії, адже на жаль, ми не маємо точної інформації про кількість мобілізованих росіян.

Такого, що всіх хапають за руки й за ноги та тягнуть у військкомат немає. Поки що,

– сказав російський опозиційний політик.

Кремлю якимось чином вдається поповнювати запаси гарматного м'яса. Російська влада проводить мобілізацію гібридним способом. Вона тисне на росіян й ті, які "здаються" ідуть на війну в Україну. Також по всій країні йде активна кампанія підкупу людей, які готові піти на війну з матеріальних причин.

"Якщо ситуація на фронті зміниться, то друга хвиля примусової мобілізації неминуча. Однак поки що вони (росіяни – 24 Канал) її відкладають", – зазначив Гудков.

Що відомо про мобілізацію у Росії