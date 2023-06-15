Гібридний спосіб: російський політик розповів, як Кремль збирає майбутніх "200-х"
Кремлівський диктатор Владімір Путін 13 червня вкотре заявив, що у Росії нібито не будуть проводити мобілізацію. Проте запаси особового складу країни-агресорки вичерпуються, адже щодня українські бійці сотнями знищують окупантів.
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він додав, що російське керівництво приховує реальні масштаби мобілізації й продовжує цинічно брехати.
Читайте також Скабєєва мріє про китайську армію в Росії: журналіст пояснив, що приховано у її словах
Часткова мобілізація у Росії триває з кінця вересня 2022 року. Однак Путін та його оточення продовжує вдавати нібито все йде за планом й ніяку мобілізацію у країні не проводять.Зверніть увагу! Вранці 21 вересня 2022 року Путін у телезверненні до росіян оголосив про "часткову" мобілізацію в Росії, що почалася того ж дня. Міністр оборони країни-терористки Сєргєй Шойгу заявив про плани мобілізувати 300 тисяч резервістів.
Як Росія заохочує гарматне м'ясо на війну в Україну: дивіться відео
Поєднання двох факторів
Наразі можна говорити лише про інтенсивність мобілізації у Росії, адже на жаль, ми не маємо точної інформації про кількість мобілізованих росіян.
Такого, що всіх хапають за руки й за ноги та тягнуть у військкомат немає. Поки що,
– сказав російський опозиційний політик.
Кремлю якимось чином вдається поповнювати запаси гарматного м'яса. Російська влада проводить мобілізацію гібридним способом. Вона тисне на росіян й ті, які "здаються" ідуть на війну в Україну. Також по всій країні йде активна кампанія підкупу людей, які готові піти на війну з матеріальних причин.
"Якщо ситуація на фронті зміниться, то друга хвиля примусової мобілізації неминуча. Однак поки що вони (росіяни – 24 Канал) її відкладають", – зазначив Гудков.
Що відомо про мобілізацію у Росії
- Розвідка Естонії спрогнозувала, що найближчим часом у Росії можуть розпочати нову хвилю мобілізації. Також розвідка зазначила, що співвідношення сил на фронті між обома сторонами складає один до одного. Компенсувати шалені втрати Росії вдалось завдяки мобілізації, яку оголосили торік у вересні.
- Військове керівництво країни-терористки намагається створити та укомплектувати нові формування. Окупантів грошима заманюють на війну.
- Росіяни підтримують жорстку війну в України, проте ворог не був готовий до потужного спротиву українців й колосальних втрат у війні. Жителі Санкт-Петербурга вже почали отримувати повістки, однак "листи щастя" від військкомату у них викликали істерику.