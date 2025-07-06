"Дорога до розпаду": полковник Британії у відставці назвав серйозні проблеми у російській армії

Понад 20 тисяч російських військовослужбовців здезертирували з передової в Україні, що підтвердили у Міністерстві оборони Великої Британії. Це є черговим серйозним ударом по військовій кампанії Володимира Путіна.

Тисячі бійців, які самовільно залишили військові частини, є відображенням реального стану російської армії. Про це 24 Каналу розповів полковник британської армії відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що російська армія завжди вирізнялася жорстокістю.

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Які 2 головні проблеми в окупаційному війську

Раніше у Росії спустошували в’язниці, щоб відправити в'язнів на передову. Вони йшли охоче, адже їм обіцяли помилування. Тепер в'язням не пропонують нічого, лиш наказують воювати до кінця.

Те, що так багато військових йде у СЗЧ, пояснюється двома головними причинами: відсутністю підготовки та відсутності лідерства,

– наголосив Геміш де Бреттон-Гордон.

З погляду підготовки, люди, перед відправленням на фронт проходять мінімум навчання: тиждень чи два – не більше. Значна частина з них навіть не вміє чистити власну зброю. Після кілька днів стрільби, ствол засмічується і перестає працювати. Якщо ти не вмієш чистити зброю, вона просто стає непотрібною.

По-друге, керівництво в російській армії завжди було жорстоким. Там панує культура знущання, при якій людське життя перестає щось важити. З такою філософією армія довго не проіснує.

У британській армії офіцери йдуть попереду, а за ним йдуть солдати. У російській – все навпаки: офіцери та сержанти залишаються позаду, а тих, хто стоїть на місці чи втікає, розстрілюють,

– додав полковник британської армії відставці.

20 тисяч дезертирів – це лиш верхівку айсберга. Очевидно, багатьох вбили ще до того, як вони змогли б утекти. Така жорстокість породжує корупцію, бо офіцери фактично експлуатують солдатів, як рабів. Тоді як солдати розпродають все, від снарядів до продуктів, щоб заробити хоч якісь гроші.

Можна було б подумати, що після мільйону втрат, росіяни вийдуть на вулиці Москви чи Санкт-Петербурга з вимогою зупинити війну. Але зараз у Росії на солдатів дедалі частіше дивляться як на найманців. Вони, за російськими мірками, заробляють дуже багато, тоді як у значної кількості росіян ледь вистачає грошей на їжу.

Підсумовуючи, масове дезертирство свідчить про системну проблему та провал всієї структури російської армії. А зараз, коли українські сили почали знищувати стратегічні цілі, стає очевидно, що російська армія перебуває у вкрай понурому стані,

– підсумував Геміш де Бреттон-Гордон.

Але Путіну байдуже на це. Він готовий і далі кидати людей у "м’ясорубку", щоб продовжувати війну. Це вже не просто трагедія, це злочини проти людяності, за які він має бути покараний.

Є докази канібалізму у російській армії

З перехопленої розмови стало відомо про черговий доказ канібалізму в окупаційному війську. Відомо, що російський солдат отримав 25 років ув’язнення за цей злочин. Інші деталі залишаються невідомими, але сам факт свідчить про стан російської армії. Їм доводиться набирати й такі кадри.

Я сам проходив службу 35 років на дуже різних фронтах по всьому світу, і точно знаю, що для того, аби вести бій, вести людей за собою, потрібен твердий моральний стрижень. Якщо у твоїй армії є бандити, вбивці та навіть канібали, це пряма дорога до розпаду,

– наголосив Геміш де Бреттон-Гордон.

Хотілося б вірити, що люди по всій Росії почали розуміти, що робиться від їхнього імені. Що вони повстануть та спробують покласти край цій жахливій війні, але поки це викликає чимало сумнівів.

Зауважимо, у Росії вирішили не оприлюднювати дані про народжуваність та смертність. Ця інформація тепер таємна, її можна дізнатися лише у відповідь на запит. Про це повідомив демограф Олексій Ракша, якого росіяни одразу визнали "іноземним агентом".