Путін продовжить приховану мобілізацію: як реагуватиме на це російське населення

Російська влада уникатиме офіційних оголошень про призов і поповнюватиме армію у прихованому форматі. При цьому населення країни-агресорки не виходитиме на масові протести через страх перед силовиками та відносну економічну стабільність.

Як розповів в ефірі 24 Каналу журналіст Роман Цимбалюк, для очільника Кремля кількість жертв на фронті взагалі не має значення. Диктатор намагається вписати своє ім'я в історію поруч із російськими імператорами, вважаючи захоплення України головною геополітичною місією.

Чому росіяни не протестують

Розмови про можливий розворот російської армії на Москву чи масові повстання наразі не мають під собою реального підґрунтя. Поки в Росії безперебійно функціонує силова вертикаль влади, люди просто боятимуться висловлювати невдоволення. До того ж у великих містах досі зберігається високий рівень життя та є можливості для заробітку.

З бунтами не треба переоцінювати ситуацію,

– Цимбалюк.

За його словами, у перспективі зміна настроїв залежатиме від інтенсивності ударів по території Росії та світових цін на нафту. Поки економіка тримається, а репресивна машина працює, населення продовжуватиме мовчки виконувати накази.

Імперські ілюзії Кремля

Російська верхівка досі живе застарілими концептами, щиро вірячи, що без контролю над Україною їхня держава втратить статус імперії. Проте реалії сучасної війни вже зруйнували багато міфів російської пропаганди. Наприклад, керівництво Росії вже кілька років не згадує про час підльоту ракет, адже масове використання ударних дронів повністю змінило правила гри на полі бою.

Важливо. Повну версію інтерв'ю з Романом Цимбалюком читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російська еліта вже готується до масової мобілізації після завершення так званих виборів. Експерти зазначають, що вилучення сотень тисяч чоловіків працездатного віку може спровокувати серйозний кадровий голод, тому Кремль шукає способи провести призов максимально непомітно для економіки.