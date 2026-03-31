Зеленський оцінив ймовірність загальної мобілізації у Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не має переконливих доказів підготовки Росією загальної мобілізації найближчим часом. Певні сигнали про це все ж з’являлися.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами на Бучанському саміті.

Чи може Росія оголосити мобілізацію?

За словами глави держави, наявна інформація не дозволяє робити однозначні висновки, тому впевненості у таких планах у нього немає.

Я б не поспішав би говорити про те, що вони точно будуть робити загальну мобілізацію. Чому? На мій погляд, такі сигнали були, але підтвердження цієї інформації немає. Тому я не впевнений, що у них є наміри найближчим часом це зробити. Хоча знову ж таки немає повної інформації,

– розповів Зеленський.

Якщо Москва все ж зважиться на повномасштабну мобілізацію, це може свідчити не лише про намір посилити тиск на Україну, а й про потенційні загрози для інших країн. Зокрема, йдеться про можливі ризики для Балтійського регіону.

Президент також нагадав, що Путін уже має досвід використання території Білорусі як плацдарму для військових дій.

