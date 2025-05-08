Чи можуть мобілізувати студентів та викладачів під час канікул: міністр розставив точки над "і"
- В Україні не планують мобілізовувати студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників із правом на відстрочку, навіть під час літніх канікул.
- Міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що обговорення мобілізації студентів та викладачів на урядовому рівні не відбувається.
В Україні не планують мобілізовувати студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку. У тому числі й під час літніх канікул.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міністра освіти Оксена Лісового у фейсбуці.
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Що відомо про мобілізацію студентів
Оксен Лісовий заперечив інформацію, яка поширюється в мережі стосовно мобілізації студентів та викладачів. За його словами, жодних дискусій та обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається.
Будь-які суперечності, які можуть виникати в підзаконних актах чи інших документах, ініційованих ЦОВВ стосовно цього питання, будуть врегульовуватися відповідно до чинного закону про мобілізацію,
– вказав він.
Зауважимо, що в Україні студенти, аспіранти, докторанти мають право на звільнення від військової служби за умови, якщо здобувають першу вищу освіту за денною або дуальною формою, зокрема дистанційно.
Здобуття другої або третьої вищої освіти більше не даватимуть право на відстрочку. Також таке право втрачають студенти, які здобувають другу або третю аспірантуру.