Чи можуть мобілізувати студентів та викладачів під час канікул: міністр розставив точки над "і"

В Україні не планують мобілізовувати студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку. У тому числі й під час літніх канікул.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міністра освіти Оксена Лісового у фейсбуці.

Дивіться також У Третій штурмовій сказали, чи підтримують мобілізацію з 18 – 20 років

Що відомо про мобілізацію студентів

Оксен Лісовий заперечив інформацію, яка поширюється в мережі стосовно мобілізації студентів та викладачів. За його словами, жодних дискусій та обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається.