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24 Канал Новини України За яких умов можуть мобілізувати студента: хто в зоні ризику, а хто має право на відстрочку
29 червня, 15:57
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За яких умов можуть мобілізувати студента: хто в зоні ризику, а хто має право на відстрочку

Дмитро Усик
Основні тези
  • Студенти, які отримують першу вищу освіту за денною формою, мають право на відстрочку від мобілізації, але вона не надається автоматично і потребує оформлення через ТЦК.
  • Мобілізації підлягають студенти, які отримують другу або більше освіту, навчаються заочно або вечірньо, не оформили чи не продовжили відстрочку, або були відраховані.
  • Студентів можуть мобілізувати у перервах між рівнями освіти, наприклад, після отримання ступеня бакалавра, але не під час канікул.

На час мобілізації навчання в університеті дає право на відстрочку. Але є категорії, які можуть втратити відтермінування.

Що відомо про мобілізацію студентів в Україні і хто має законне право на відстрочку, передає 24 Канал.

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Хто має право на відстрочку у 2025 році

Згідно з законом, отримати відстрочку від служби можуть лише ті чоловіки, які здобувають першу послідовну вищу освіту за денною формою. 

Відстрочка оформляється в ТЦК на підставі довідки від деканату і зазвичай триває 6 місяців. Після цього її потрібно поновити.

Якщо всі вищезгадані умови дотримані, мобілізація студента неможлива, незалежно від віку. Коли чоловік отримує вищу освіту вперше, то відстрочка є законною. Проте варто зауважити, що вона не надається автоматично – для отримання документа потрібно звернутися до ТЦК або подати заяву через Резерв+.

Важливо й те, що закон не забороняє вручати повістки студентам. У такому випадку варто виконати вимогу ТЦК і надати документи, що підтверджують право на відстрочку.

Коли студентів можуть мобілізувати

Перш за все, військовозобов'язаних здобувачів освіти можуть призвати до ЗСУ у проміжний час між двома рівнями освіти. Наприклад, коли людина здобула ступінь бакалавра, проте ще не вступила на магістра. Однак така норма не стосується канікул.

Окрім цього, потрапляють під мобілізацію:

  • здобувачі другої, третьої і більше освіт;
  • навчаються на заочному або вечірньому форматі;
  • не оформили або не продовжили відстрочку;
  • були відраховані.

Зауважимо, що зараз у Раді зареєстрований урядовий законопроєкт № 13193, який пропонує позбавити відстрочки учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачів фахової передвищої освіти, які почали навчання після 25 років. Що важливо – це не стосується університетів. 