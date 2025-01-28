Кого зі студентів можуть призвати на службу з 1 лютого: список

Призов на службу поширюється на чоловіків, які відповідають встановленим віковим і фізичним критеріям. У деяких випадках це стосується і студентів.

Для студентів здебільшого передбачена відстрочка. Про це повідомляє 24 Канал.

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Кого зі студентів можуть мобілізувати

Не підлягають призову студенти, які здобувають свою першу вищу освіту за денною або дуальною формою навчання. Це стосується як контрактників, так і тих, хто навчається на бюджеті, незалежно від їхнього віку.

Також звільнені від мобілізації аспіранти, докторанти та асистенти-стажисти.

Важливо враховувати, що відстрочку необхідно оформити через територіальний центр комплектування (ТЦК). Без відповідного підтвердження студент може бути мобілізований. Перевірити відстрочку можна через платформу "Резерв+".

Попри те, що студенти загалом не підлягають мобілізації, є винятки. Призвати можуть чоловіків, які:

отримують другу чи більш вищу освіту;

навчаються заочно або на вечірній формі.

Крім того, до потенційних призовників належать ті, хто раніше проходив строкову службу або закінчив військову кафедру.

З нового навчального року вводиться базова загальновійськова підготовка. Студенти, які не складуть іспит із цього предмета, можуть бути відраховані, що також підвищує ризик мобілізації.