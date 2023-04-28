Жага до знань чи ухиляння від призову: як бути з 40-річними студентами

З моменту оголошення мобілізації в Україні в суспільстві панує високий рівень соціальної напруги через студентів у віці умовних 40 років. Втім, якщо відштовхуватися від приписів законодавства, то у військовозобов’язаних чоловіків немає обмеження у праві на освіту, а отже й отриманні права на відстрочку від мобілізації. Далі читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Зловживання правом на освіту

Така ситуація, на мою думку, була зумовлена і спрощенням доступу до навчання на платній формі. Оскільки в умовах воєнного стану було скасовано проведення ЗНО, натомість запроваджено НМТ, а осіб на платну форму навчання могли зараховувати виключно на підставі "мотиваційних листів".

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Варто визнати: доступність платної форми освіти через відсутність обов'язку складати ЗНО/ НМТ, наявність права на відстрочку від мобілізації, а також значна кількість акредитованих вищих навчальних закладів породила велику кількість 40-річних студентів. Це призвело до справжнього буму та зростання кількості студентів платної форми до небачених раніше масштабів.

Право на освіту – безумовне та гарантоване державою право кожного громадянина. Однак у цьому випадку, на мою думку, такі особи цілком очевидно зловживають таким правом.

Конституцією України визначено, що в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Окрім цього визначено і ті права, які не можуть бути обмежені. Однак гарантоване статтею 53 Конституції України право на освіту до цього переліку не входить.

Тобто, законодавець допускає можливість введення обмежень щодо права на освіту в період воєнного стану.

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Як бути із такими "студентами"

Ситуація зі студентами є наслідком прогалин у правовому регулюванні, які можна було б усунути наступними законодавчими змінами та засобами реагування:

1) передбачити, що право на відстрочку у зв'язку із навчанням отримують виключно ті особи, які здобувають освіту за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем вперше;

2) врегулювати питання щодо фактично безбар'єрного доступу до платної форми навчання шляхом введення обов'язку для відповідних осіб складати НМТ із визначенням прохідного балу для кожної зі спеціальностей;

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3) провести перевірку закладів освіти і науки, зокрема приватних інститутів, університетів та інших закладів, які до початку мобілізації були "квазіуніверситетами" і в яких постійно був недобір, однак після початку мобілізації вони з радістю почали масово приймати студентів на платну форму навчання;

4) здійснювати контроль за діяльністю "квазіуніверситетів" на предмет того, чи дійсно студенти денної форми навчання вчаться у таких закладах і чи не є такий статус студента виключно формальним і таким, що надає особі право на відстрочку.

Зараз у ЗМІ активно шириться інформація щодо того, що Кабмін має намір заборонити чоловікам вступати у виші в Україні для отримання відстрочки від мобілізації. Втім, слід зауважити, що відповідні законодавчі зміни є не більше ніж чутками. Офіційної інформації про такі законодавчі ініціативи немає.

Теоретично, право на освіту може бути обмеженим під час воєнного стану. Однак такий механізм передбачає необхідність комплексних змін до законодавчих актів як ВРУ, та і Кабміном. Зараз жоден із вказаних органів не вчиняє будь-яких дій у цьому напрямку, а тому випускникам шкіл та іншим особам не треба хвилюватися з цього приводу.