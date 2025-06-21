Бронювання священників від мобілізації: хто потрапить до переліку першим
- В Україні затвердили список релігійних організацій, які можуть бронювати військовозобов’язаних священнослужителів.
- Процедура бронювання священнослужителів відрізняється від механізму для критично важливих підприємств, оскільки священнослужителів бронюватимуть працівники ДЕСС, а не самі організації.
В Україні офіційно затвердили список релігійних організацій, які отримають право бронювати військовозобов’язаних священнослужителів. Однак на першому етапі бронь зможуть отримати лише ті священнослужителі, які є керівниками релігійних організацій.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Еспресо".
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Хто зі священників підлягатиме бронюванню
Начальник відділу у справах релігії ДЕСС В'ячеслав Горшков пояснив, що процедура бронювання священнослужителів від мобілізації матиме певні відмінності від механізму, передбаченого для працівників критично важливих підприємств.
Підприємства самостійно бронюють своїх працівників, а священнослужителів бронюватимуть працівники нашої служби. Ми цей процес готуємось запустити ось-ось. Нам ще мають надати доступ до Дії. Тобто поки що заброньованих священників в Україні немає,
– сказав він.
За словами Горшкова, на першому етапі бронюванню підлягатимуть священнослужителі, які є керівниками релігійних організацій – інформацію про них можна автоматично підтягнути з Єдиного державного реєстру.
Згодом почнеться процес бронювання священників, які офіційно працевлаштовані в релігійних організаціях. Тобто якщо на парафії служить кілька священнослужителів, першочергово броню отримають лише очільники.
Нагадаємо, раніше в командуванні Сухопутних військ заявили, що поважають право релігійних організацій на відстрочку для своїх священнослужителів. Водночас військові підкреслили, що процедура бронювання не повинна створювати перешкод для комплектування особовим складом військових формувань.