Новий злочин: окупанти забирають чоловіків на ТОТ воювати з Україною після указу Путіна

Після оголошеної Путіним мобілізації 160 тисяч росіян начебто на строкову службу стало зрозуміло, що громадян країни-агресорки відправляють у так зване "СВО", на війну в Україну. Більшість з них стане новим гарматним м’ясом в неоколоніальній війні Кремля.

Частину з цих чоловіків, яких режим Путіна планує кинути на забій, насильно заганяють до російської армії на окупованих українських територіях, зокрема на Запоріжжі, передає 24 Канал.

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Як Росія намагається залучити на війну з Україною жителів ТОТ

З 1 квітня у Росії, а також на окупованих нею територіях України – в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях – почався весняний призов до армії країни-агресора. На ТОТ уже активно триває розсилка повісток, причому не лише за місцем проживання, за даними Центру Національного Спротиву. Кремль ще більше залякує жителів окупованих територій і тепер планує їх використати як гарматне м'ясо.

Так, з 1 квітня в окупованому Мелітополі почався весняний призов на строкову службу в російській армії, за даними місцевих ЗМІ. Жителі міста, як і інших захоплених територій, які отримали російські паспорти, стикаються з масштабною призовною кампанією, яка триватиме до 15 липня 2025 року.

Місцеві незаконні військкомати вже підтвердили, що у регіоні почався призов чоловіків, відповідно до указу Путіна, і звісно, вона буде примусова.

Весняний призов 2025 в армію Росії охоплює всіх чоловіків у віці від 18 до 30 років – віковий поріг збільшено з 2024 року. Примусовий призов триватиме до 15 липня. Після вручення повістки дається 20 днів для явки до військкомату. З моменту її виписування призовнику заборонений виїзд за кордон.

Призов до армії відбувається на всіх окупованих територіях. Так, гауляйтер ЛНР Пасічник підписав указ "Про заходи щодо забезпечення призову громадян 1995 – 2007 років народження на військову службу до Збройних Сил російської федерації у квітні – липні 2025 року", як повідомили пропагандистські ЗМІ.

Попри те, що строкова служба у збройних силах Росії триває рік, насправді вона може сильно затягнутися. Джерела Центру Національного Спротиву на окупованій території Запорізької області кажуть, що частину строковиків осіннього призову досить швидко змусили підписати контракт з міноборони Росії.

Під час призову російські окупанти схиляють чоловіків до контрактної служби, а це – пряма дорога на війну проти України. Так, у Мелітополі активно пропагують службу в російській окупаційній армії та закликають підписувати контракт.

Отже, по факту, відбувається приховане примусове вербування українців до окупаційної армії Росії.

Чи вперше ворог здійснює "мобілізацію" на окупованих територіях

Примусова мобілізація на окупованих територіях суперечить статтям 49 та 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Згідно з цими нормами, окупанти не мають права примушувати цивільне населення служити у своїх збройних силах тощо.

Така практика російських окупантів – не новинка. Вони мобілізували українських громадян на війну з Україною і в Криму, і на Донбасі, і на територіях Запоріжжя та Херсонщини вже під час повномасштабної війни. Нещодавнє розслідування "Радіо Свободи" засвідчило випадки примусової мобілізації громадян України до російської окупаційної армії. Тим кому більше пощастило, потрапили у полон до ЗСУ.

Так, житель окупованої Михайлівки Запорізької області потрапив у полон українських військових у Курській області Росії. Його змусили служити у складі російської армії, повідомило днями командування Десантно-штурмових військ.

Яка позиція українського МЗС щодо дій окупантів

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з примусовою мобілізацією українських громадян до збройних сил ворога, яку Росія здійснює на тимчасово окупованих територіях України в рамках так званого "весняного призову 2025". Про це йдеться в заяві українського МЗС.

Там зазначається, що російський "призов" на окупованих територіях грубо порушує міжнародне право, зокрема Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, згідно з якою державі-окупанту забороняється примушувати осіб служити в її збройних чи допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.

Закликаємо світову спільноту посилити політико-дипломатичний, санкційний та інші види тиску на кремлівський режим. Звертаємося до Міжнародного кримінального суду з вимогою розслідувати цей злочин і притягнути до відповідальності винних осіб,

– йдеться в заяві.

У МЗС також закликали міжнародні організації, зокрема ООН, ОБСЄ та Раду Європи, вжити всіх необхідних заходів для захисту прав примушених українських громадян, які зазнають тиску окупаційної влади, та документації російських злочинів.

Що робити, щоб не потрапити до армії ворога

Українців в окупації закликають усіма способами уникати російського призову. Якщо не вдасться цього зробити – за першої нагоди повертатися на територію України або виїжджати до третіх країн.

Зокрема, строковикам, яких забрали до російської армії, радять звертатися до проєкту "Хочу жити" і добровільно складати зброю.

У Росії та на окупованих територіях за неявку без поважної причини передбачено штраф до 30 тисяч рублів (за середнім банківським курсом це близько 9 тисяч гривень). Крім того, загрожують обмеження – заборона на реєстрацію транспорту, оформлення ІП, угод з нерухомістю, а також отримання кредитів і позик.

За ухилення від призову за російським законодавством тепер загрожує штраф до 200 тисяч рублів (це близько 60 тисяч гривень) або в розмірі доходу за період до 18 місяців, примусові роботи до 2 років, арешт до 6 місяців, позбавлення волі до 2 років.

Тому краще вчасно виїхати з ТОТ та дістатися території України або інших держав, щоб не стати гарматним м'ясом у війні Кремля.