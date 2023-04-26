Мобілізація у травні: чи посилиться призов, кого мобілізують першочергово та які зміни відбулись

Оскільки в Україні триває загальна мобілізація, призваними можуть бути громадяни, які придатні до військової служби або які перебувають в запасі. Передусім мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями.

Відомо, що мобілізація в Україні, як і воєнний стан, триває від початку повномасштабного вторгнення. Ніяких окремих хвиль мобілізації не передбачено. Відтак, про посилення мобілізації у травні відомостей немає, попри новини про підготовку контрнаступу ЗСУ, інформує 24 Канал.

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Водночас варто зауважити, що мобілізаційні плани узгоджуються вищим військово-політичним керівництвом та залежать від необхідності доукомплектування Збройних сил України. Про нього публічно – не повідомляється.

Кого можуть мобілізувати у травні:

призовників, які вже пройшли військову службу,

резервістів та військовозобов'язаних, які мають військовий досвід,

знятих чи виключених з військового обліку осіб, якщо вони придатні до служби за рішенням військово-лікарської комісії й не мають відстрочення,

чоловіків віком від 18 до 27 років, які йдуть служити за контрактом добровільно,

обмежено придатних у воєнний час та непридатних у мирний час,

осіб з інвалідністю, які добровільно вступають до ЗСУ.

Кого не можуть примусово мобілізувати

На сьогодні примусово не можуть бути мобілізованими чоловіки старше 60 років; громадяни, непридатні до військової служби; громадяни, які мають право на відстрочення від мобілізації.

Відстрочення від мобілізації може надаватись у таких випадках:

сімейні обставини,

стан здоров’я,

здобуття освіти або подовження професійної діяльності,

звільнення від мобілізації за видом діяльності,

заброньовані підприємствами.

А ось, що зміниться, це правила вручення повісток

Прийнята у квітні Постанова № 318 внесла зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в частині порядку вручення повісток військовозобов'язаним особам.

У травні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки здійснюють заходи оповіщення та призову громадян на військову службу незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.

При цьому, повноваження ТЦК та СП не поширюються на військовозобов'язаних та резервістів СБУ та на військовозобов'язаних та резервістів Служби зовнішньої розвідки.

Законодавством не визначено місце, в якому можуть вручити повістку, тому це може бути будь-де. Втім, так було й раніше.

Зауважимо, якщо військовозобов'язаний має відстрочку від призову під час мобілізації, йому все одно можуть вручити повістку, тому що вручення повістки не дорівнює автоматичній мобілізації. Така особа повинна прибути на виклик та надати документальне підтвердження відстрочення.

Коли можлива кримінальна відповідальність за неявку по повістці

Якщо чоловік пройшов медкомісію і його офіційно визнали придатним до військової служби, але він не з'явився до військкомату, настає кримінальна відповідальність відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України.

! Ухилення від призову на службу у період воєнного часу карається позбавленням волі від 3 до 5 років.