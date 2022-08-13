Коли мобілізовані на війну повернуться з фронту: ветеран АТО пояснив ситуацію

ЗСУ мають достатньо особового складу для того, щоб активно боротися з російськими окупантами. Мобілізація не припиняється, але йдеться про точкове підсилення певними фахівцями.

Героїчні ЗСУ наразі не потребують повномасштабних хвиль мобілізації для ефективної ліквідації російських окупантів. Звісно, мобілізаційні процеси у рамках воєнного стану не припиняються, але їхні умови визначає ситуація на фронті.

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Яка зараз ситуація з мобілізацією: пояснення ветерана АТО

Секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко пояснив, що наразі хвиль мобілізації як таких в Україні немає. Ветеран АТО зазначив: мобілізація залежить від ситуації на фронті.

Зокрема, мобілізація може бути активнішою, коли є необхідність поповнити підрозділи або замінити солдатів, які перебувають на передовій вже кілька місяців. Також варто розуміти різницю між тимчасовою ротацією та демобілізацією.

Водночас про демобілізацію та повернення додому мова не йде, адже за законом, під час воєнного стану мобілізація триває до його скасування. "Мобілізація напряму залежить від потреб в доукомплектуванні військових частин. Навіть якщо ситуація на фронтах ускладнюватиметься, всі завдання по мобілізації будуть виконані,

– запевнив Костенко.

Також він додав, що передбачене виведення підрозділів першої лінії на відновлення та реабілітацію, але це дуже важко назвати відпочинком.

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