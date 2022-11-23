Хто не підлягає призову під час мобілізації в Україні

В Україні триває проведення загальної мобілізації. Призову на військову службу підлягають військовозобов'язані від 18 до 60 років.

Багатьох цікавить, хто не підлягає військовій службі в Україні. Детальніше про це – розповість 24 канал.

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Хто не підлягає мобілізації

Особи, які залучені до роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях.

Особи, що визнані непридатними до військової служби за станом здоров’я або віком.

Особи, які постійно доглядають за особами, що потребують піклування.

Багатодітні чоловіки та жінки, які мають троє та більше неповнолітніх дітей.

Батьки-одинаки та самотні матері, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину.

Чоловіки та жінки у статусі опікунів та прийомних батьків бодай однієї неповнолітньої дитини.

Батьки, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю.

Чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.

Чоловіки та жінки, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходить військову службу.

Одержувачі професійної передвищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формах здобуття освіти.

Депутати Верховної Ради України та АР Крим, працівники правоохоронних структур та антикорупційних органів.

В Україні змінили терміни перебування чоловіків за кордоном

Термін перебування чоловіків за кордоном збільшили від 45 до 60 днів. Мовиться саме про виїзд водіїв за межі країни.

Так, під час дії воєнного стану пропускати через кордон громадян, що мають ліцензію на міжнародні перевезення, можуть лише працівники Держприкордонслужби. Вони перевіряють наявність водія у спеціальній інформаційній системі від Укртрансбезпеки.

До речі, через те, що в країні триває загальна мобілізація населення, чоловіки призовного віку не можуть перетикати кордон країни. Втім, є певні винятки.

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