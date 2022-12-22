Цільова мобілізація в Україні: чим вона відрізняється від загальної

Загальна мобілізація триватиме в Україні до 19 лютого. Деяких громадян можуть залучати до цільової мобілізації.

Цільова мобілізація направлена на відновлення об’єктів інфраструктури після бойових дій. Детальніше про це – розповість 24 канал.

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Що таке цільова мобілізація

Цільова мобілізація можлива у відновлювальний період після завершення бойових дій для ліквідації їхніх наслідків.

Це означає, що чоловіків можуть залучати до ліквідації наслідків воєнних дій на територіях, що постраждали від російської агресії, та їхнього відновлення.

Ці громадяни не будуть брати участі у бойових діях, але вони будуть працювати на територіях після проведення розмінування та аварійно-рятувальних робіт зі збереженням робочого місця, посади та середньої зарплати.

Кого можуть залучити до цільової мобілізації

Для ліквідації наслідків війни можуть залучати сили цивільного захисту, яким допомагатимуть аварійно-рятувальні служби, пожежно-рятувальні та інші підрозділи. На добровільних засадах будуть залучатися працездатні українці, якщо виникне потреба у додаткових ресурсах.

Ці заходи можуть стосуватися:

ліквідації наслідків у постраждалих населених пунктах;

ліквідації наслідків бойових дій та надзвичайних ситуацій;

заходів щодо відновлення об'єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення населення.

До речі, чи буде продовжено загальну мобілізацію в Україні наступного року наразі спрогнозувати складно. Це залежить від ходу війни.