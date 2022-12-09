ЗСУ не потрібен цей баласт, – військовий відверто про повістки за порушення

Українці розповідають про ситуації, коли чоловікам вручають повістки за певне правопорушення. Однак користі від таких новобранців на фронті геть мало або й зовсім нема.

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовослужбовець Павло Вишебаба. Він каже, що Збройні Сили України – великий та складний механізм, для якого важливо, щоб кожен працівник був мотивований.

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Військовий вважає, що це нераціональне і навіть шкідливе рішення. Бо часто немотивовані люди, що не хочуть йти до лав ЗСУ, є звичайним баластом.

Чи захоче людина насильно працювати? Звісно, ні,

– додав Вишебаба.

За словами Вишебаби бригада тільки й думає, як їх відправити додому, а це дуже складно.

"Він хоче додому? То хай їде. У нас достатньо мотивованих людей які хочуть воювати", – резюмує військовий.

Втік – значить не готовий

Вишебаба не тримає зла на чоловіків, що виїхали за кордон, тікаючи від війни. Вони просто відчували, що не зможуть цього робити, не зможуть воювати.

Однак люди, які роками говорили про любов до України, били себе в груди, або творчі люди, які заробляли в Україні і кричали про безмежну любов до неї, викликають у військового неоднозначні почуття. Тому всім, на його думку, важливо зараз зробити правильні висновки.

У нас має відбутися перезавантаження творчої та політичної еліти. Воно повинно ґрунтуватися на висновках, хто що зробив і що казав раніше,

– вважає Вишебаба.

За словами військового, ми повинні чітко зрозуміти, хто важливий і потрібний цій країні, а кого можна і не кликати додому з лазурних берегів Іспанії, коли тут фронт залитий кров’ю.

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Про мову на фронті

Військовий ніколи не виправляє побратимів, які говорять російською або суржиком.

Раніше, я думав, що український патріот може бути російськомовним. А згодом я задався питанням: "А нащо?". Бо російська для мене зараз мова ворога,

– зазначив Вишебаба.

Він каже, що насолоджується звучанням мови вихідців з різних регіонів, діалектами. А на українську не примушує нікого переходити, лише мотивує на власному прикладі.

"Однак що менше звучить російської, тим стає приємніше", – резюмував військовий.

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