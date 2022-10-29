В Україні скасували осінній призов: що це означає та які є черги мобілізації

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні проводять заходи з мобілізації населення. Втім, 1 жовтня Володимир Зеленський скасував осінній призов до Збройних сил. Що це означає – читайте в матеріалі 24 каналу.

Наразі також відкладена демобілізація військовослужбовців, які перебувають на передовій. Згідно з указом, звільнення в запас відбуватиметься "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації", пише 24 канал.

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Друга хвиля мобілізації: хто до неї потрапляє

В Україні триває друга хвиля мобілізації. Це стосується громадян, які проходили службу до 2014 року і мають досвід роботи на відповідних посадах.

Строковиків будуть залучати до оборони України лише у разі бойових дій у регіонах, де раніше була мирна територія. Призов військовозобов’язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань України здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами.

Черги мобілізації

Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначені чотири хвилі мобілізації:

Перша – оперативний резерв. Мова йде про колишніх військовослужбовців віком до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії. Переважно це ветерани АТО чи бійці ООС.

Друга – колишні військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Третя – призвані офіцери запасу та військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри ВНЗ.

Четверта – всі громадяни, які не мають обмежень за віком і станом здоров'я.

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Особи, які не проходили службу, можуть бути мобілізовані для навчання у центри ЗСУ.

Чи будуть мобілізовувати жінок

Військовий облік жінок мали почати з 1 жовтня 2022 року, але, зрештою, відтермінували ще на рік. Жінки, які перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть бути призвані у військові частини на військову службу.

Міноборони скоротило перелік спеціальностей для військового обліку жінок до 14 позицій. Це спеціальності в галузях держбезпеки, транспорту (зокрема, водного й авіаційного), будівництва й інженерії, харчових технологій, радіоелектроніки, медицини, біотехнологій, фінансів, психології та соцзабезпечення.

Кого не можуть мобілізувати

Заброньовані на період мобілізації органами державної влади, державними чи приватними установами, підприємствами тощо.

органами державної влади, державними чи приватними установами, підприємствами тощо. Особи з інвалідністю або ті, кого медкомісія визнала тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров’я. Це не стосується людей, які обмежено придатні до служби.

або ті, кого медкомісія визнала за станом здоров’я. Це не стосується людей, які обмежено придатні до служби. Мобілізувати не можуть чоловіків та жінок , які утримують трьох і більше дітей до 18 років, виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років, утримують дитину з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження), виховують повнолітню (до 23 років) дитину з інвалідністю I чи II групи.

, які утримують трьох і більше дітей до 18 років, виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років, утримують дитину з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження), виховують повнолітню (до 23 років) дитину з інвалідністю I чи II групи. Чоловіки і жінки , які одні виховують дитину/дітей віком до 18 років можуть бути призвані лише за згодою і за місцем проживання.

, які одні виховують дитину/дітей віком до 18 років можуть бути призвані лише за згодою і за місцем проживання. Жінки та чоловіки , які мають дружину чи чоловіка з інвалідністю або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.

, які мають дружину чи чоловіка з інвалідністю або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи. чоловіки і жінки, які є опікунами, усиновителями, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями і утримують дітей-сиріт і тих дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років).

Жінки та чоловіки , які мають неповнолітню дитину і чоловіка (дружину), що проходить військову службу.

, які мають неповнолітню дитину і чоловіка (дружину), що проходить військову службу. Жінки та чоловіки , чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції (АТО/ООС) з 2014 року.

, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції (АТО/ООС) з 2014 року. Народні депутати, депутати Верховної Ради АР Крим.

Працівники таких установ : військового управління, військових частин, установ, підприємств та організацій, ЗСУ, Міністерства оборони України, СБУ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби зовнішньої розвідки України, Нацполіції, Державної прикордонної служби України, Нацгвардії України, Національного антикорупційного бюро України, податкової міліції, Управління державної охорони України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України.

: військового управління, військових частин, установ, підприємств та організацій, ЗСУ, Міністерства оборони України, СБУ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби зовнішньої розвідки України, Нацполіції, Державної прикордонної служби України, Нацгвардії України, Національного антикорупційного бюро України, податкової міліції, Управління державної охорони України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України. Також мобілізувати не можуть студентів, наукових і науково-педагогічних працівників, педагогів закладів загальної середньої освіти.

Нагадаємо, що військовий облік необов’язково означає мобілізацію. Жодну жінку без згоди на військову службу під час мобілізації поки що не призвано.

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