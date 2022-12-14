Прогнози некоректні: у Міноборони пояснили можливе продовження мобілізації у 2023

Чи буде продовжено загальну мобілізацію в Україні наступного року наразі спрогнозувати складно. Це залежить від ходу війни.

Про це наголосила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пояснюючи свою заяву про потребу у відновленні сил. Вона уточнила, що наразі не йдеться про анонсовану мобілізацію.

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Продовження мобілізації залежить від ходу війни. Тому тут прогнози некоректні. Мобілізацію оголошує своїм Указом Президент,

– наголосила Ганна Маляр.

Вона нагадала, що загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року і періодично продовжується указами Президента через триваючу широкомасштабну збройну агресією Росії проти України.

Потребу визначають військові

Мобілізацію продовжено з 21 листопада на 90 днів. Вона триватиме до 19 лютого 2023 року.

Ганна Маляр також пояснила, що мобілізаційні потреби (кількість) залежать від декількох факторів. Потребу розраховують військові.

Питання стосовно мобілізації впорядковані Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Конституції України.

Відповідно до цих норм Президент України:

здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави;

визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації.

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