Скільки триває навчання після мобілізації: у ЗСУ розповіли деталі

Питання мобілізації продовжує хвилювати суспільство. У Збройних Силах України розповіли про те, скільки необхідно часу для навчання після мобілізації.

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону розповів про те, скільки необхідно часу на навчання після мобілізації, інформує 24 Канал.

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Вручення повісток

Фітьо зазначив, що після здійснення заходів оповіщення військовозобов’язані громадяни з'являються в територіальні центри комплектування.

А ось тут же ж розвіюю основний міф після першої повістки ніхто нікого на фронт не відправляє. Перша повістка – це для уточнення ваших облікових даних,

– розповів Фітьо.

Він зауважив, що якщо вам вручили повістку, ви з'являєтеся на годину, яка вказаного в повісті, уточнюєте свою облікові дані, надаєте певні документи: свідоцтво про одруження, про народження, і так дальше. Також людина надає причини, якщо вони у неї вони є для отримання відстрочки та проходить медичний огляд, щоб з'ясувати, який її стан здоров'я для можливого проходження військової служби по мобілізації.

Фітьо зазначив, якщо ж у людини немає причин на отримання відстрочки, вона здорова і її професія зараз затребувана, тоді вже виписується друга повістка, по якій вона має з'явитися у її ТЦК та СП.

Ось, і вже тоді ви відправляєтеся в навчальний центр. В навчальному центрі ви проходите навчання перед відправкою в частини мінімум місяць часу. Це є базова військова підготовка. А ще два тижні – це є відповідно злагодження вашого підрозділу,

– пояснив Фітьо.

За його словами, це якщо найпростіша професія, а якщо ж професія складніша, навчання може тривати довше 2 –3 місяці і так далі, а також можливе навчання за кордоном.

І тільки після цього, як зазначив Фітьо, ви потрапляєте до своєї військової частини, де вже виконуєте в складі частини відповідні покладення на неї завдання. Тому, як наголосив Фітьо, "перша повістка ніхто нікого на війну не відправляє".

Скільки часу в середньому проходить від появи в ТЦК до відправлення на фронт

Фітьо пояснив, що все залежить від кількості замовлень на бригади, які зараз формуються, чи є вільні місця в навчальних центрах. Тобто, це може бути як від декількох днів так і, наприклад, до декількох місяців, якщо професія людини наразі не затребувана.

Якщо ж вона затребувана, то цей період відповідно є невеликий. Він наголосив, що це "знову ж таки, це якщо витримано всі процедури, ви пройшли медогляд, ви здорові, у вас немає права на відстрочку і на даний момент ваша професія затребувана, тільки в такому випадку".

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