Резерви ЗСУ збільшились у 2,5 рази: у Міноборони відповіли, чи можливі ротації

Завдяки новому закону про мобілізацію кількість призову до ЗСУ збільшилася у 2,5 раза. Міністерство оборони України розглядає можливість щодо ротації та демобілізації військових.

Нове законодавство дозволило збільшити показники призову військовозобовʼязаних. Наразі це дає можливість проводити доукомплектування військових частин, відновлення їх боєздатності та створення необхідних резервів.

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Чи відбудеться посилення мобілізації

Головне управління персоналу Генерального штабу ЗСУ розповіло, що наразі посилення мобілізації не ініціюється.

У Міноборони зауважили, що за умови достатньої кількості підготовлених військових та успішного проведення призову, військове керівництво планує підготувати законодавчі зміни щодо ротації та демобілізації. Вони включатимуть можливість звільнення окремих категорій військовослужбовців під час воєнного стану.

Наразі здійснюються лише локальні заходи з ротації та підтримки боєздатності ЗСУ.

В інтересах виконання заходів відновлення боєздатності, організовано та проводиться заміна (ротація) військових частин (підрозділів), які виконують завдання у складі створених угруповань військ,

– сказали у Міноборони.

Однак йдеться про відпустки, доукомплектування особовим складом та технікою, а також проведення бойового злагодження, включно з навчаннями на території держав-партнерів, яке може тривати від двох тижнів до трьох місяців.

Раніше, Міністерство соціальної політики України впровадило нові правила мобілізації щодо тих людей, які доглядають за хворими родичами. Відтепер такі особи можуть не надавати документи про відсутність інших працездатних членів сім'ї.