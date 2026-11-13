Ситуація не є критичною: Апостол розповів, чи вистачає ДШВ мобілізованих

Темпи поповнення особового складу Десантно-штурмових військ суттєво не змінилися. Наявних ресурсів підрозділам достатньо, щоб виконувати поставлені завдання.

Про це заявив командувач ДШВ ЗСУ Олег Апостол під час спілкування із журналістами.

Чи вистачає військових?

Медіа поцікавились у командувача ДШВ темпами мобілізації. За його словами, більше людей направляють до військових частин, які виконують завдання на найважчих ділянках фронту.

У нас не помінялося, тому що почали давати людей тим бригадам, які стоять на критичних напрямках,

– пояснив Апостол.

Командувач також наголосив, що саме по собі збільшення кількості військових не завжди гарантує успішний результат, якщо підрозділ має системні проблеми.

Водночас Апостол запевнив, що нинішня ситуація з особовим складом у ДШВ не є критичною і дозволяє військовим виконувати поставлені завдання.

До слова, генерал-майор також пояснював, що попри розвиток безпілотних систем і новітнього озброєння, повністю замінити піхоту на фронті неможливо. Зі слів Апостола, саме піхотинці забезпечують контроль над позиціями та утримують оборонні рубежі, адже на роботизовані комплекси неможливо перекласти усі завдання на лінії зіткнення.