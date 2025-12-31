Укр Рус
24 Канал Новини України Посилення призову та цифровізація: що зміниться в мобілізації з 1 січня
31 грудня, 12:52
3

Посилення призову та цифровізація: що зміниться в мобілізації з 1 січня

Юлія Харченко
Основні тези
  • З 1 січня посилиться призов на військову службу для чоловіків 25 – 60 років без досвіду та 18 – 60 років із досвідом служби, а також для тих, кого визнає придатними повторна медкомісія.
  • Частину мобілізаційних процесів переводять у цифровий формат з електронним Резерв ID, а Кабмін запускає експериментальний проєкт автоматичної постановки на облік призовників та резервістів.

В Україні триває загальна мобілізація, а воєнний стан продовжено до 3 лютого 2026 року. З 1 січня планується посилити призов на військову службу, а також модернізувати бюрократичну систему.

Визначено категорію військовозобов'язаних, яких будуть призивати в першу чергу. Про це пише 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Дивіться також У ТЦК людей годуватимуть коштом держави, – Міноборони 

Кого будуть мобілізувати в першу чергу?

З 1 січня планується посилити призов на військову службу. Мобілізуватимуть військовозобов’язаних чоловіків віком 25 – 60 років без досвіду служби та 18 – 60 років із досвідом служби. Також тих, кого повторна медкомісія визнає придатними.

До призову потрапляють і громадяни, які раніше мали обмежений статус придатності або були зняті з обліку з медичних причин, якщо нова комісія підтвердила їхню придатність.

Мобілізація з 18 років у січні 2026 року залишатиметься можливою лише для військовозобов'язаних. Молодь до 25 років призивати не будуть, проте вони можуть добровільно укласти "Контракт 18 – 24" і піти служити. 

Громадяни старше 60 років також можуть служити, уклавши річний "Контракт 60+", проте для цього обов'язково пройти військово-лікарську комісію та відповідати встановленим вимогам.

Що відомо про цифровізацію мобілізаційних процесів?

Частину мобілізаційних процесів переводять у цифровий формат. Основним документом для обліку стане електронний Резерв ID, а паперові військові квитки залишаться лише як додаткове підтвердження. 

Кабмін також запускає експериментальний проєкт автоматичної постановки на облік призовників і резервістів, щоб спростити процедури для громадян, уникнути черг і мінімізувати бюрократію. До цього автоматично вноситимуть 17-річних юнаків після досягнення 18 років та чоловіків 18 – 60 років, які перебувають за кордоном, під час оформлення паспортів через ДМС.

Що відомо про нововведення від Міноборони?

  • Уряд забезпечить харчування громадян, які перебувають у ТЦК та СП під час мобілізації, коштом держави. Ініціатива, підтримана Кабінетом Міністрів, передбачає використання Каталогу продуктів харчування Збройних Сил України.

  • Міноборони України запускає систему "Чекін мобілізованого" для трекінгу шляху військовозобов’язаних на кожному кроці. Ініціатива включає електронні документи та фіксацію дій, що дозволить виявляти аномалії із самовільним залишенням частини.

  • У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, що передбачає створення нових селищних ТЦК, наділених статусом юридичної особи та управлінськими повноваженнями. Реформа покликана усунути проблеми в діяльності ТЦК і полегшити доступ громадян до послуг.