Посилення призову та цифровізація: що зміниться в мобілізації з 1 січня

В Україні триває загальна мобілізація, а воєнний стан продовжено до 3 лютого 2026 року. З 1 січня планується посилити призов на військову службу, а також модернізувати бюрократичну систему.

Визначено категорію військовозобов'язаних, яких будуть призивати в першу чергу. Про це пише 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Кого будуть мобілізувати в першу чергу?

З 1 січня планується посилити призов на військову службу. Мобілізуватимуть військовозобов’язаних чоловіків віком 25 – 60 років без досвіду служби та 18 – 60 років із досвідом служби. Також тих, кого повторна медкомісія визнає придатними.

До призову потрапляють і громадяни, які раніше мали обмежений статус придатності або були зняті з обліку з медичних причин, якщо нова комісія підтвердила їхню придатність.

Мобілізація з 18 років у січні 2026 року залишатиметься можливою лише для військовозобов'язаних. Молодь до 25 років призивати не будуть, проте вони можуть добровільно укласти "Контракт 18 – 24" і піти служити.

Громадяни старше 60 років також можуть служити, уклавши річний "Контракт 60+", проте для цього обов'язково пройти військово-лікарську комісію та відповідати встановленим вимогам.

Що відомо про цифровізацію мобілізаційних процесів?

Частину мобілізаційних процесів переводять у цифровий формат. Основним документом для обліку стане електронний Резерв ID, а паперові військові квитки залишаться лише як додаткове підтвердження.

Кабмін також запускає експериментальний проєкт автоматичної постановки на облік призовників і резервістів, щоб спростити процедури для громадян, уникнути черг і мінімізувати бюрократію. До цього автоматично вноситимуть 17-річних юнаків після досягнення 18 років та чоловіків 18 – 60 років, які перебувають за кордоном, під час оформлення паспортів через ДМС.

