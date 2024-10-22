"Цифри мобілізації мають зростати": в Раді назвали причини рейдів ТЦК
Джерело:LIGA.net
У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україні об'явлена загальна мобілізація. Через активні наступальні дії російських окупантів темпи призову мають зростати.
Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.
Дивіться також Чи мобілізують чоловіків після 50 років: Веніславський дав пояснення
Які причини рейдів ТЦК
За його словами, темпи набору людей зберігаються. Але водночас у серпні-жовтні армія Росії значно активізувала наступальні дії, що потребує додаткових сил з боку України.
Тобто цифри мобілізації мають зростати,
– наголосив нардеп.
На запитання щодо причини рейдів, які проводять співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й правоохоронці, він відповів, що вони ті самі – активні наступальні дії росіян.
"На зараз у мене немає точних цифр, наскільки збільшилась кількість мобілізованих завдяки таким заходам", – зазначив Чернєв, коментуючи ефективність таких рейдів.