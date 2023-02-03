Яка різниця між бронюванням та відстрочкою

Підприємства можуть забронювати військовозобов'язаних під час мобілізації і в умовах воєнного стану. Деякі українці не розуміють, у чому різниця між мобілізацією та відстрочкою.

Юрист Владислав Юрчак пояснив 24 Каналу, що бронювання – це лише одна із підстав для відстрочки від призову під час мобілізації.

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Для чого підприємства бронюють військовозобов'язаних

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", заброньовані військовозобов'язані не підлягають призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний.

Бронювати працівників можуть органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, а також за підприємства, установи і організації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

На який термін можна отримати відстрочку за бронюванням

Юрист пояснив, що важливою ознакою бронювання є його строковий характер, зокрема строк бронювання конкретних військовозобов’язаних визначається у рішеннях Мінекономіки, однак не може перевищувати:

термін проведення мобілізації — для військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

6 місяців — для решти військовозобов’язаних.

Тож працівники оборонних підприємств, підприємств у галузі критичної інфраструктури, а також тих, що виконують мобілізаційні завдання можуть бути заброньовані на 6 місяців, на відміну від тих, які працюють в органах державної влади та місцевого самоврядування і які можуть бути заброньовані до закінчення мобілізації.

Такий строк може бути продовжено, і за умови відповідності вимогам закону діяльності підприємства відповідні бронювання можуть продовжуватися необмежену кількість разів, аж поки підприємство відповідатиме встановленим критеріям,

– уточнив юрист.