Мобілізація в Україні: чому ТЦК може оголосити в розшук і що робити військовозобов'язаному

В Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію до 6 серпня 2025 року. Військовозобов'язаних можуть оголосити в розшук.

Міністерство оборони у відповідь на запит УП пояснило, в яких випадках військовозобов'язані отримують статус "у розшуку" у реєстрі "Оберіг". Про це повідомляє 24 Канал.

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Чому ТЦК можуть оголосити в розшук

В оборонному відомстві зазначили, що статус "у розшуку" мають військовозобов'язані, які порушили правила військового обліку. Серед прикладів навели такі ситуації:

громадянин не став на військовий облік після досягнення відповідного віку;

громадянка, яка здобула медичну чи фармацевтичну освіту, не стала на військовий облік;

громадяни були зняті з військового обліку, але не стали назад у зазначений термін;

громадяни, які були виключені з військового обліку, але після 18 травня зобов'язані стати на військовий облік, не зробили цього;

громадянин, який перебуває на військовому обліку, не проживає за зареєстрованим місцем проживання й не повідомив про це ТЦК;

громадянин після отримання повістки не з'явився до ТЦК у зазначену дату й час без поважних на те причин;

громадянин, який отримав направлення на ВЛК, не пройшов комісію або після проходження не з'явився повторно до ТЦК;

громадянин, який після оновлення даних і проходження ВЛК, отримав повістку про призов на військову службу під час мобілізації, не з'явився до ТЦК у зазначену дату й час без поважних причин.

У Міноборони додали, що крім зазначених підстав, не відкидається людський фактор. Зокрема, коли під час заповнення даних оператором реєстру "Оберіг" була допущена помилка або не внесені деякі дані.

Для виправлення цієї ситуації військовозобов'язаний має з'явитися до ТЦК.