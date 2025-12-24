У Сухопутних військах відповіли на закиди українців, що зараз "мобілізують усіх підряд"

Сьогодні можна почути безліч історій про те, як у війську опиняється людина зі складними хворобами. На це, зокрема, скаржаться бойові командири.

До частин потрапляють абсолютно непридатні люди, з важкими діагнозами. Чи визнають цю проблему та шукають їй розв'язання, в інтерв'ю hromadske відповів заступник начальника управління комунікацій ОК "Захід" полковник Олег Домбровський, передає 24 Канал.

Як до війська потрапляють непридатні за станом здоров'я?

Домбровський наголошує, що питання стану здоров’я громадян є загальнодержавним завданням і має вирішуватися комплексно, а не перекладатися виключно на військових. Він підкреслює, що відповідальність за це лежить не лише на армії, і ставить запитання про роль Міністерства охорони здоров'я, яке, на його думку, повинно системно відстежувати стан здоров'я людей на різних етапах. За його словами, ще до прибуття військовозобов'язаних на збірні пункти держава мала б чітко інформувати ТЦК про наявні медичні обмеження конкретних осіб, адже відповідна система має ці дані бачити. Водночас він звертає увагу на те, що незрозуміло, які кроки держава робить для того, щоб люди з такими проблемами отримували лікування і в результаті були здоровішими, замість того щоб це питання доводилося вирішувати вже армії.

Чи можна говорити про те, що ВЛК – це лише формальність?

Домбровський заперечує, що проходження ВЛК – це лише формальність.

Він пояснює, що робота військово-лікарських комісій нині базується на Міжнародній класифікації хвороб, де чітко визначені всі стани та захворювання. За його словами, з урахуванням цього були оновлені підходи до оцінки придатності – зокрема, переглянуто застарілий наказ №402 Міністерства оборони, який раніше регулював ці питання.

Полковник зазначає, що нині є конкретна таблиця хвороб із детальними поясненнями до кожної статті, тож формально рішення ВЛК мають ухвалюватися на підставі чітких і зрозумілих критеріїв.

Водночас Домбровський не виключає, що проблеми можуть виникати через помилки під час оцінки стану здоров'я або через недоброчесність окремих лікарів, які входять до складу комісій.

Окремо він акцентує, що відповідальність за формування військово-лікарських комісій лежить не лише на військових. За його словами, цим опікується Міністерство охорони здоров'я, адже саме воно відповідає за підготовку цивільних лікарів.

Міністерство оборони, підкреслює він, таких фахівців не готує. Тому співвідповідальність за роботу ВЛК, на його думку, несуть як головні лікарі на місцях – у районах, містах і громадах, так і відповідні органи на місцевому рівні.

Як до війська потрапляють люди з пухлиною мозка?

На початку грудня відома військовослужбовиця Аліна Михайлова написала допис, у якому емоційно звернула увагу на серйозну проблему мобілізації. Вона називає ситуацію "мобілізацією навиворіт" і ставить під сумнів доцільність армії, сформованої з людей, які фактично непридатні до служби.

За її словами, нинішня система працює хаотично: командири та військові медики стають заручниками процесу, коли до війська масово забирають чоловіків без реального проходження ВЛК – переважно тих, хто не має зв'язків або можливості уникнути мобілізації. Таких людей одразу визнають придатними й направляють у частини на базову підготовку, а вже там з'ясовується, що з ними робити далі.

Вона наводить приклади "придатних" за версією ТЦК: людей із шизофренією, які роками приймають психотропні препарати, чоловіка з пухлиною мозку, військовозобов'язаного з тяжкими ураженнями кульшового суглоба, що потребує протезування, осіб із вродженою глухотою, з відкритою формою туберкульозу, а також велику кількість людей у стані алкогольного делірію.

Далі, за її описом, між підрозділами починається своєрідна боротьба: частини зобов'язані "розібрати" цих людей незалежно від стану здоров'я. Комусь вдається відмовитися від очевидно непридатних, а комусь дістаються найважчі випадки – просто тому, що план потрібно виконати, а людина вже привезена й числиться в обліку. У результаті підрозділи змушені змагатися не за мотивованих і здорових бійців, а за те, щоб не отримати чергового важкохворого, який одразу опиниться в медчастині. Окремо Михайлова звертає увагу на залежність від ТЦК: якщо підрозділ відмовляється брати таких людей зараз, у майбутньому він ризикує взагалі не отримати поповнення. Тому командири змушені погоджуватися на "проблемних" мобілізованих у надії, що наступного разу їм направлять хоча б частково придатних до служби.

Домбровський прокоментував допис Михайлової. Він зазначив, що випадки з людьми із шизофренією, пухлинами мозку чи тяжкими формами остеоартрозу, якщо вони справді мали місце, підлягають детальному розбору, і відповідальні за такі рішення не залишаються без покарання.

За його словами, проблема полягає не в системності, а в недоброчесності або некомпетентності окремих лікарів чи представників ВЛК.

Полковник нагадує, що у 2022 – 2023 роках уже була хвиля зловживань із МСЕКами та фальшивими довідками, і зараз подібних випадків, на його думку, стало значно менше. Це, за його оцінкою, свідчить про те, що система певною мірою адаптувалася і зазнала змін.

Домбровський підкреслює, що йдеться не про масові, а про поодинокі, абсурдні ситуації. На його переконання, визнання придатною людини з пухлиною мозку є очевидним проявом грубої некомпетентності, адже є чіткі алгоритми дообстеження і подальшого комісування таких осіб із військової служби.

Водночас він визнає, що навіть поодинокі порушення є показовими, адже свідчать про наявність прогалин у системі. На його думку, про такі випадки потрібно говорити відкрито, оскільки це питання не лише здорового глузду, а й неефективного витрачання державних коштів.

При цьому Домбровський вважає, що інформація про подібні інциденти має надходити не лише з окремих телеграм-каналів, а озвучуватися публічно – за участі керівників обласних чи районних ТЦК, голів ВЛК та відповідних фахівців.

