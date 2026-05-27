Перевірка документів під час мобілізації: у ТЦК назвали всі можливі місця

В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації військово-облікові документи можуть перевіряти у різних місцях — від блокпостів до місця роботи. У деяких випадках громадянину під час цього можуть вручити повістку.

Офіцер Вінницького обласного ТЦК та СП підполковник Максим Лещук розповів "Суспільному", де саме можуть перевіряти документи та які дії передбачені у разі виявлення порушень або невідповідностей.

У яких місцях перевіряють документи військовозобов'язаних?

За словами представника ТЦК, перевірка документів може проводитися:

за місцем проживання;

на роботі;

у громадських місцях;

у громадських будівлях;

на блокпостах;

у пунктах перетину державного кордону.

Лещук уточнив, що до процесу оповіщення за місцем проживання інколи залучаються представники органів місцевого самоврядування. Також до груп можуть входити:

представники ТЦК;

працівники поліції;

представники районних адміністрацій;

представники місцевого самоврядування.

Під час перевірки уповноважені особи з’ясовують, чи перебуває громадянин на військовому обліку та чи відповідають його дані інформації у державному реєстрі.

Якщо виявляється, що особа має статус порушника правил військового обліку, або виявляється невідповідність її облікових даних у паперовому документі (адже в електронному вони, в принципі, мають бути вже уточнені та синхронізовані з реєстром, який ми бачимо у себе), то це є підставою для вручення повістки та супроводження громадянина до територіального центру для уточнення інформації,

– сказав Максим Лещук.

У ТЦК наголосили, що особливу увагу звертають на відповідність паперових документів даним в електронному реєстрі. Якщо виявляються розбіжності або людина має статус порушника правил військового обліку, це може стати підставою для вручення повістки.

Представник ТЦК також звернув увагу, що їх існує кілька видів і всі вони мають різну мету.

"Повістки можуть вручатися для прибуття до ТЦК з метою взяття на військовий облік, уточнення військово-облікових даних, проходження медичного огляду чи призову на військову службу. Це все різні види повісток, які мають різну мету. Така ситуація виникає, наприклад, якщо дані в паперових документах не відповідають інформації в реєстрі", – резюмував він.

У ТЦК закликають військовозобов’язаних своєчасно оновлювати свої дані та стежити за відповідністю інформації у паперових документах і державних реєстрах. Це дозволяє уникнути непорозумінь під час перевірок та пришвидшує процедури військового обліку.

Хто має найбільші шанси отримати повістку у червні?

В Україні під час загальної мобілізації черговість призову визначає Генеральний штаб ЗСУ відповідно до потреб армії та ситуації на фронті. Юристка Марина Бекало пояснила, що ТЦК отримують окремі мобілізаційні плани щодо кількості людей та необхідних спеціальностей для доукомплектування підрозділів.

За її словами, у першу чергу можуть мобілізувати військовозобов’язаних, які вже мають бойовий досвід або раніше проходили службу. Такі люди не потребують тривалої базової підготовки та можуть швидше долучитися до виконання завдань.

Також одним із головних пріоритетів залишаються фахівці дефіцитних спеціальностей. Зокрема, армія потребує спеціалістів у сферах зв’язку, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, медицини, інженерії, логістики та технічного забезпечення.

Окрему увагу приділяють військовозобов’язаним, яких ВЛК визнала придатними до служби та які не мають законних підстав для відстрочки чи бронювання. Водночас у Генштабі наголошують, що пріоритети мобілізації можуть змінюватися залежно від розвитку бойових дій і поточних потреб українського війська.