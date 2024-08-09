Веніславський відповів, чи ефективний застосунок Резерв+

Міноборони 18 травня запустило застосунок Резерв+. У ньому громадяни буквально за кілька хвилин можуть оновити свої військово-облікові дані.

Чи ефективний застосунок, відповів Федір Веніславський – народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки передає 24 Канал.

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Веніславський про Резерв+

Член профільного комітету зауважив, якщо подивитися на статистику, за кількістю оновлення військово-облікових даних громадян, застосунок дуже суттєво покращив питання обліку військовозобов'язаних.

Переважна більшість громадян скористалася саме цими електронними можливостями. І ті, які проживають в Україні, і ті, які проживають за кордоном. І на сьогодні продовжують також користуватися Резерв+ для оновлення своїх даних. Тому я думаю, що ту місію, яку ми очікували, цей електронний додаток виконав,

– наголосив Веніславський.

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На вимогу нового закону про мобілізацію, упродовж 2 місяців, з 18 травня по 16 липня 2024 року, військовозобов'язані повинні були оновити свої дані. За результатами оновлення, 4 690 496 громадян виконали свій обовʼязок. Більшість – 3 028 066 осіб оновили дані через Резерв+.