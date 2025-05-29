Наразі мобілізація в Україні тримається на достатньому рівні, – Веніславський

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що наразі мобілізація в Україні тримається на одному рівні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Які зараз в Україні темпи мобілізації

Федір Веніславський пояснив, що рівень мобілізації станом на сьогодні забезпечує поповнення безповоротних і санітарних втрат в Збройних Силах.

За його словами, після ухвалення нової редакції закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" був певний сплеск мобілізації, потім він дещо спав і вже декілька місяців тримається на одному рівні.

Ми би хотіли, щоб темпи мобілізації були більш високими, але ті, що є, вони на сьогодні достатні для того, щоб триматися,

– додав нардеп.

Під час брифінгу Веніславський також прокоментував питання виїзду хлопців за кордон, яке, за його словами, наразі обговорюється в парламенті.

Це питання обговорюється серед нардепів, і в нашому комітеті. Є консенсусна домовленість з різними групами і фракціями у парламенті про те, що це питання найближчим часом має бути поставлене на вирішення. Щоб ми не втрачали нашу молодь, яка їде за кордон і потім не може повернутися, оскільки з 18 років до 60 років обмеження,

– пояснив Федір Веніславський.

Він зазначив, що наразі розглядається можливість не запроваджувати обмеження на виїзд для українців до 23 – 24 років. Це дозволило б молоді, яка здобуває освіту за кордоном, вільно приїжджати до України.