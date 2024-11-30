Чи зможуть студенти виїхати за кордон у грудні 2024 року

В Україні триває загальна мобілізація і продовжено воєнний стан. Відповідно до закону чоловіки–студенти можуть у цей період залишати країну, але за певних умов.

З грудня 2024 року для чоловіків мобілізаційного віку діятимуть чіткі вимоги для виїзду з України. На яких підставах виїхати за кордон зможуть студенти в грудні, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Кого зі студентів випустять за кордон

Зазначимо, що з травня 2024 року в межах програм академічної мобільності чоловіки-студенти можуть виїжджати за кордон для стажування. Для цього вони повинні відповідати кільком вимогам:

бути віком від 18 до 22 років;

не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;

брати участь в академічній мобільності на один семестр;

навчатися на денній формі навчання;

здобувати ступінь бакалавра за будь-якою спеціальністю або магістра у медичній, фармацевтичній чи ветеринарній галузях.

Також можливість виїзду за кордон є у таких категорій:

курсанти-моряки, які мають посвідчення особи моряка, довідку від навчального закладу про направлення для проходження практики на судні під українським чи іноземним прапором, а також військово-обліковий документ з відповідними відмітками ТЦК;

студенти та курсанти, які повинні пройти практичну льотну підготовку за кордоном, за наявності довідки від навчального закладу та військово-облікового документа з необхідними відмітками ТЦК.

Для виїзду за кордон студентам необхідно мати низку документів, зокрема:

електронний студентський квиток;

завірену копію договору з іноземним університетом про участь у програмі академічної мобільності;

військово-обліковий документ;

довідку від навчального закладу про направлення на навчання за кордон.

Студенти та аспіранти можуть отримати відстрочку від призову, якщо вони навчаються за денною формою і здобувають вищий рівень освіти.