Чи зможуть студенти виїхати за кордон у грудні 2024 року
В Україні триває загальна мобілізація і продовжено воєнний стан. Відповідно до закону чоловіки–студенти можуть у цей період залишати країну, але за певних умов.
З грудня 2024 року для чоловіків мобілізаційного віку діятимуть чіткі вимоги для виїзду з України. На яких підставах виїхати за кордон зможуть студенти в грудні, читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Кого зі студентів випустять за кордон
Зазначимо, що з травня 2024 року в межах програм академічної мобільності чоловіки-студенти можуть виїжджати за кордон для стажування. Для цього вони повинні відповідати кільком вимогам:
- бути віком від 18 до 22 років;
- не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;
- брати участь в академічній мобільності на один семестр;
- навчатися на денній формі навчання;
- здобувати ступінь бакалавра за будь-якою спеціальністю або магістра у медичній, фармацевтичній чи ветеринарній галузях.
Також можливість виїзду за кордон є у таких категорій:
- курсанти-моряки, які мають посвідчення особи моряка, довідку від навчального закладу про направлення для проходження практики на судні під українським чи іноземним прапором, а також військово-обліковий документ з відповідними відмітками ТЦК;
- студенти та курсанти, які повинні пройти практичну льотну підготовку за кордоном, за наявності довідки від навчального закладу та військово-облікового документа з необхідними відмітками ТЦК.
Для виїзду за кордон студентам необхідно мати низку документів, зокрема:
- електронний студентський квиток;
- завірену копію договору з іноземним університетом про участь у програмі академічної мобільності;
- військово-обліковий документ;
- довідку від навчального закладу про направлення на навчання за кордон.
Студенти та аспіранти можуть отримати відстрочку від призову, якщо вони навчаються за денною формою і здобувають вищий рівень освіти.