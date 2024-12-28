Кого з чоловіків мобілізують до кінця 2024 року

В Україні продовжено воєнний стан і триває загальна мобілізація. У цей час мобілізації до ЗСУ підлягають чоловіки з 18 до 60 років за певних умов.

Чоловіків з 18 до 25 років без військової освіти і досвіду служби в армії вважають призовниками. Їх не мобілізують до Збройних сил, за винятком окремих випадків, передає 24 Канал.

Дивіться також Новий закон, виїзд за кордон і "бусифікація": що змінилось у 2024 і якою буде мобілізація у 2025

Кого призовуть до кінця 2024 року

Відповідно до закону, мобілізації підлягають військовозобов'язані особи, яких ВЛК визнала придатними до служби та які не мають підстав для відстрочки та бронювання.

До ЗСУ можуть призвати чоловіків від 18 до 60 років, які відслужили в армії і /або закінчили військовий виш. Їх називають військовозобов'язаними.

Громадян з 25 – 60 років, які не мають ні досвіду служби в армії, ні військової освіти, теж мобілізують.

До слова, відповідно до директиви, ухваленої у Сухопутних військах, чоловіки віком 50 – 60 років можуть бути мобілізовані лише за окремим розпорядженням Генштабу з огляду на дефіцитні військово-облікові спеціальності або для потреб тилових підрозділів.