Мобілізація 2025: кого не беруть до армії за новими правилами

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація населення. За законом, деякі категорії українців не підпадають під мобілізацію та не можуть бути призвані до війська.

Про усі нюанси законодавства та про те, хто не підлягає мобілізації, розповідає 24 Канал.

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Кого не можуть мобілізувати

В Україні деякі громадяни мають право на відстрочку або повне звільнення від служби через професійну діяльність чи сімейні обставини. До того ж за законом не можуть мобілізувати чоловіків віком до 25 і понад 60 років.

Загалом українців, які не підлягають призову, можна розділити на декілька категорій.

За станом здоров'я

За законом, мобілізувати не можуть громадян з інвалідністю І – ІІІ ступенів або непридатних до військової служби.

За сімейними обставинами

Чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

батько-одинак та мати-одиначка, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років;

чоловіки та жінки – опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років або які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III – IV ступеня вираження);

чоловіки та жінки, які утримують повнолітню дитину (18 – 23 років) з інвалідністю I або II групи;

чоловіки та жінки – усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (віком до 18 років);

чоловіки та жінки, які доглядають за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які потребують постійного догляду;

чоловіки та жінки, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

опікуни людини з інвалідністю, яка недієздатна; ті, хто доглядають за особою з інвалідністю I групи, за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду – якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд;

один з подружжя, жінка або чоловік, якщо обоє проходять військову службу та мають неповнолітню дитину або дітей, а також вагітні військовослужбовиці.

Через загибель родичів

За законом мобілізації також не підлягають чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти.

Важливо! До близьких родичів належать чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Студенти та викладачі

Йдеться про студентів закладів професійної освіти, вищих навчальних закладів, здобувачі фахової передвищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів – тих, хто навчається на денній або дуальній формі;

Також призову не підлягають наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, якщо вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

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За видом діяльності

громадяни, які залучені до роботи на критично важливих підприємствах та організаціях;

також йдеться про депутатів Верховної Ради України та АР Крим, суддів, працівників органів військового управління, Міноборони, ЗСУ, ДПСУ, ДСНС, СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Державної спецслужби транспорту, Державної служби спецзв’язку та захисту інформації, апарату МВС.

Водночас деякі українці не підлягають мобілізації тимчасово. Це стосується громадян, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені у запас (крім військовослужбовців, які зараховані на службу у військовому оперативному резерві першої черги) – під час часткової мобілізації впродовж 6 місяців від дня звільнення зі служби.

До того ж призвати не можуть громадян, які отримали відстрочку за рішенням ВЛК за станом здоров'я терміном максимум на 6 місяців.