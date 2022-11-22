Кого з українців можуть призвати на військову службу у 2023 році

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Призову підлягають чоловіки від 18 до 60 років.

Примусового призову жінок на військову службу немає. Водночас жінки-медикині зобов’язані стати на військовий облік. Про це інформує 24 канал.

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Кого можуть призвати на військову службу у 2023 році

Начальник управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, що кількість живої сили окупантів на фронті збільшуватиметься, оскільки в Росії оголосили мобілізацію.

Відповідно, наші графіки призову також змінюватимуться, але наскільки – наперед не можна сказати. Всі наші плани та завдання вже складаються з урахуванням мобілізації в Росії. Теоретично може бути що завгодно. Тобто є тенденція не до збільшення категорій, які підлягають мобілізації, а навпаки, до зменшення,

– повідомив Горбач.

Зауважимо, що для комплектації підрозділів професіоналами певних спеціальностей можуть призиватися чоловіки без бойового досвіду, якщо потрібна їх спеціалізація. Перед початком військової служби вони проходять навчання.

Термін служби під час воєнного стану

У період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) – до термінів, визначених рішенням Президента України, крім випадків, коли військовослужбовець має право на звільнення за законом про військову службу та обов'язок;

з моменту введення воєнного стану (настання воєнного часу) – до оголошення демобілізації, крім випадків, коли військовослужбовець має право на звільнення за законом про військову службу та обов'язок;

для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки:

з моменту оголошення мобілізації – протягом строку її проведення, який визначається рішенням президента України, крім випадків, коли військовослужбовець має право на звільнення за законом про військову службу та обов'язок;

з моменту введення воєнного стану – до оголошення демобілізації, крім випадків, коли військовослужбовець має право на звільнення за законом про військову службу та обов'язок.

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