Повторний виклик до ТЦК: кому можуть вручити повістку вдруге

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 15 листопада. Частина військовозобов'язаних можуть повторно отримати повістку.

Частина чоловіків отримали повістку або добровільно прийшли в ТЦК з 24 лютого 2022-го, проте їх ще не мобілізували. Серед них ті, кого ВЛК визнала придатними, тож вони не мають права на відстрочку. При перевірці на вулиці, уповноважені особи можуть вручити повістку повторно.

До речі Чи мають право представники ТЦК перевіряти документи

Кому можуть повторно вручити повістку

Відповідно до українського законодавства, уточнювати облікові дані в ТЦК (колишніх військкоматах) необхідно упродовж 7 днів після будь-яких змін. Втім, не рідше ніж раз на 5 років.

Рішення військово-лікарської комісії про стан здоров'я дійсний протягом року. Деякі види відстрочки надаються на певний термін ― для навчання на рік, потім треба надавати нову довідку, бронювання діє на шість місяців або поки існують відповідні підстави для установи.

Таким чином, повістки можуть вручати повторно:

якщо ВЛК проходили більше як рік тому;

для перевірки облікових даних;

для перевірки даних про заброньованого працівника;

для перевірки обставин на відстрочку;

для мобілізації.

Речниця Черкаського ТЦК розповіла, що повістки про уточнення даних будуть видаватися двом категоріям чоловіків.

Це для людей, які з тих чи інших причин не з'явилися до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити дані — можливо змінився сімейний стан, кількість дітей, місце проживання. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб,

– зазначила Аліна Кривошея.

Однак, також варто розуміти, що в армії потрібні спеціалісти різних галузей. Якщо хтось приходив у ТЦК і його тоді не мобілізували, то, за необхідності, можуть повторно викликати для уточнення облікових даних, стану здоров'я або для комплектування підрозділів необхідними спеціалістами.

Цікаво Спочатку підуть ТОПи: Малюська про екстрадицію українців-порушників з-за кордону

Які є види повісток в Україні / Інфографіка 24 Каналу