Мобілізація 2025: юристка пояснила, кому загрожують повторні штрафи від ТЦК

Під час загальної мобілізації військовозобов'язані в Україні, які порушують правила військового обліку, отримують штрафи. Ба більше, лекого з громадян ТЦК можуть штрафувати багато разів підряд.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Хто може отримати повторний штраф від ТЦК

В Україні з початку 2025 року зафіксували понад 17 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку.

Абсолютним рекордсменом за кількістю справ став мешканець Одеської області. Як повідомляється, Приморський районний ТЦК та СП Одеси відкрив одразу сім проваджень проти одного чоловіка за систематичне порушення правил військового обліку.

Це наразі найбільша кількість справ, заведена щодо однієї особи у 2025 році.

Адвокатка Марія Ганіна пояснила, що за одне правопорушення виписується один штраф. Як наслідок, кількість проваджень щодо людини залежить від кількості виявлених з боку ТЦК та СП правопорушень.

Наприклад, в одного військовозобов'язаного тільки неуточнені дані, і як наслідок, одна постанова про накладення адміністративного стягнення. В той час, як інший військовозобов'язаний не оновив дані, декілька разів не з'явився по повістках (різних), не встав на облік або вчасно не замінив приписне,

– додала юристка.

У таких випадках представники ТЦК та СП мають право оформлювати окремі протоколи за кожен випадок порушення.

Марія Ганіна пояснила, що згідно з законодавством, якщо ТЦК та СП розглядає кілька протоколів одночасно, має бути винесена лише одна постанова – за більш серйозне правопорушення. Однак якщо розгляд справ припадає на різні дні, це правило вже не діє.