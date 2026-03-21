Хто має право не проходити медкомісію під час мобілізації
- Військовозобов’язані не зобов’язані проходити медкомісію без направлення від ТЦК або якщо мають відстрочку чи бронювання.
- Особи з інвалідністю та ті, хто визнаний непридатним до служби, звільняються від проходження ВЛК, але можуть виникати спірні ситуації, які потребують юридичного оскарження.
В Україні під час мобілізації військовозобов’язані зазвичай мають проходити військово-лікарську комісію. Однак у низці випадків закон дозволяє цього не робити.
У законі йдеться про окремі категорії громадян, які мають відстрочку, інвалідність або інші підстави.
Хто може не проходити медкомісію?
В Україні триває загальна мобілізація, і більшість військовозобов’язаних чоловіків мають проходити ВЛК для визначення придатності до служби. Водночас законодавство передбачає випадки, коли громадяни можуть не проходити таку процедуру.
Зокрема, проходження ВЛК не є обов’язковим без відповідного направлення від територіального центру комплектування. Якщо людина не отримувала повістку або офіційний виклик, вона не зобов’язана самостійно ініціювати медогляд.
Також право не проходити ВЛК мають особи, які мають чинну відстрочку або бронювання від мобілізації. У таких випадках вони можуть наполягати на своїх правах, хоча іноді це потребує юридичного оскарження дій ТЦК.
Окремо це стосується людей з інвалідністю або тих, хто вже визнаний непридатним до військової служби за станом здоров’я. Для них процедура направлення на ВЛК може не застосовуватися взагалі.
Не проходять повторну медкомісію і ті, хто вже отримав висновок про непридатність. Водночас для інших категорій медичний висновок зазвичай діє один рік, після чого може знадобитися повторний огляд. Крім того, тимчасово непридатні до служби громадяни також не підлягають мобілізації на період дії відповідного висновку ВЛК – зазвичай від 1 до 12 місяців.
Водночас юристи наголошують: навіть якщо людина має підстави не проходити ВЛК, на практиці можуть виникати спірні ситуації з територіальними центрами комплектування. У таких випадках громадяни мають право оскаржувати рішення у встановленому законом порядку.
ВЛК під час мобілізації: що ще потрібно знати?
Військово-лікарська комісія є обов’язковою процедурою під час мобілізації, однак правила її проходження відрізняються залежно від ситуації. Не всі військовозобов’язані мають проходити її щороку.
Не мають права повторно направляти на ВЛК осіб з чинним висновком про непридатність або відстрочкою від мобілізації. Люди з інвалідністю, які мають відповідні документи, не підлягають направленню на медкомісію в загальному порядку.
Аспіранти, які мають право на відстрочку, не повинні щороку проходити ВЛК, оскільки вона визначає придатність до служби, а не підтверджує це право. Однак ТЦК може направити на медкомісію, якщо є суперечності в документах щодо стану здоров'я або після закінчення навчання.