Повістку слід чекати всім військовозобов’язаним, – головний військком Києва

В Україні триває загальна мобілізація населення від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Повістку може отримати кожен військовозобов'язаний чоловік віком до 60 років.

Щобільше, у 2023 році мобілізаційні заходи, скоріш за все, продовжаться. Таке припущення висловив начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Юрій Максимів.

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Українське військо регулярно треба доукомплектовувати

Голова київського військкомату каже, що у 2023 році повістку може очікувати кожен військовозобов'язаний українець віком до 60 років. Річ у тім, що зараз Україна активно веде наступальні дії.

Вручення повістки не означає негайну мобілізацію. Однак, той, хто її одержав, має прийти в зазначений час і дату до територіального центру комплектування, щоб пройти військово-лікарську комісію.

Через контрнаступ ЗСУ мають постійно нарощувати свій потенціал. Юрій Максимів вважає, що мобілізація триватиме й у 2023 році.

Поки ми воюємо – повинні гарантовано мати особовий склад не тільки для оборони, а і для наступу, щоб звільнити наші землі,

– зазначає полковник Максимів.

Нещодавно радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов сказав 24 каналу, що мобілізація в Україні зараз проходить не хвилями, а лише доукомплектацією. Також він додав, що жодних проблем з мобілізацією наразі немає, бо українці вмотивовані захищати рідну землю.

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Які бувають види повісток та що про них треба знати

Військові повістки бувають 4 видів.

для уточнення облікових даних – збір особистих даних,

– збір особистих даних, на проходження військово-лікарської комісії – для перевірки стану здоров'я громадянина та придатності до служби,

– для перевірки стану здоров'я громадянина та придатності до служби, призов на строкову військову службу – у зазначений в документі час треба з'явитися у призовну дільницю,

– у зазначений в документі час треба з'явитися у призовну дільницю, мобілізаційне розпорядження – упродовж 24 годин необхідно прийти у збірний пункт.

Повістку можуть вручити представники органів місцевого самоврядування, співробітники СБУ або працівники військкоматів. Окрім того, у деяких випадках, повістку можуть видавати керівники підприємств, організацій чи навчальних закладів.

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