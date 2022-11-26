Медкомісія після повістки: як та хто її має проходити

Після отримання повістки людина має з'явитись до військкомату, а потім - пройти медкомісію. За її результатами, військовозобов'язаний матиме висновок про придатність чи непридатність до служби.

Якщо людина не має права на відстрочку, її направлять на військово-лікарську комісію. Про нюанси процесу розповіла юристка регіонального офісу БФ "Право на захист" Анастасія Васильєва.

До речі Мобілізація в Україні: чи можна бронювати працівників від призову до війська

Хто має проходити медкомісію

Медичну комісію проходять всі. Це потрібно обом сторонам, адже військовозобов'язаний може не знати про свої захворювання або мати неточну інформацію.

Під час воєнного стану медкомісію ще раз проходять навіть ті, хто пройшов її планово незадовго до мобілізації. За цей період могли змінитись обставини чи стан здоров'я. Загалом висновок ВЛК комісії дійсний 12 місяців.

Як відбувається медкомісія

Перед комісією чоловіки мають пройти низку обстежень у цивільній лікарні: флюорографію, обстеження органів грудної клітки, загальний аналіз крові, ЕКГ, аналіз сечі, визначення групи крові та резус-належності.

Ще перед оглядом військкомат отримує дані з психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венеричних диспансерів, наркологічних закладів. Якщо люди перебувають на обліку у цих закладах, то звідти надходить витяг з історії хвороби, на людей з інвалідністю – дані з органів соціального захисту і медкартку з поліклінік.

Під час медкомісії військовозобов'язаного оглядають:

хірург,

терапевт,

невропатолог,

психіатр,

офтальмолог,

оториноларинголог,

стоматолог,

дерматолог.

Людину можуть направити на огляд до інших спеціалістів, якщо є потреба. Після цього засідає військово-лікарська комісія, яка ухвалює висновок про придатність або непридатність до служби.

Може зацікавити – ЗСУ відбили ворожі атаки біля 11 населених пунктів: відео