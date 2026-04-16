В Україні триває воєнний стан: кого не мобілізують у квітні

Під час воєнного стану загальній мобілізації підлягають усі громадяни військовозобов'язані громадяни віком від 25 до 60 років. Водночас деякі категорії населення все ж мають тимчасове звільнення від служби.

Про які групи людей ідеться, інформує видання "УНІАН".

Кого не мобілізують у квітні?

В Україні процедура мобілізації визначається Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". У статті 23 цього закону наведено перелік категорій громадян, які відповідно до законодавства не підлягають мобілізації.

Ідеться про осіб, які мають проблеми зі здоров'ям, у кого сімейні обставини не дозволяють нести службу чи чия робота важлива для оборони, економіки та інших сфер в тилу.

Водночас стаття 37 Закону "Про військовий обов'язок" визначає людей, які не підлягають призову й виключені із військового обліку.

Серед них:

непридатні до військової служби за висновком ВЛК;

особи, які досягли граничного віку – 60 років;

ті, хто офіційно припинив громадянство України;

зниклі безвісти або визнані померлими за рішенням суду.

Також є перелік осіб, які мають право на відстрочку чи бронювання. До них належать:

тимчасово непридатні, визнані висновком ВЛК,

особи з інвалідністю I, II або III групи,

військовозобов'язані, які мають трьох і більше дітей до 18 років, або виховують самостійно дитину,

військовозобов'язані, які утримують дитину з інвалідністю або важким захворюванням,

опікуни та піклувальники дітей, які залишились без батьківської опіки.

особи, які здійснюють постійний догляд за хворою дружиною (чоловіком), дітьми, батьками або родичами з інвалідністю I – II групи;

заброньовані працівники критичної інфраструктури, органів влади та оборонно-промислового комплексу;

студенти денної форми навчання, аспіранти, докторанти, педагогічні та наукові працівники, які мають відстрочку;

ті, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій,

ті, хто був звільнений з полону;

військовозобов'язані жінки.

Важливо! Призовники віком до 25 років, якщо вони не є військовозобов'язаними, тобто не проходили військову службу, теж згідно із законодавством не можуть бути мобілізовані.

