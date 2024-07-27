Чи настане час, коли повістки перестануть видавати на вулицях: у Міноборони відповіли

Дмитро Лазуткін висловився стосовно видавання повісток на вулицях. Речник Міністерства оборони України сказав, що час, коли повістки припинять видавати подібним способом, може настати.

Однак це стане можливе, коли всі громадяни нашої держави оновлять свої дані військово-облікові, а порушники правил військового обліку самостійно з’являться у ТЦК, або зареєструються у застосунку Резерв+.

До теми У Резерв+ важливе оновлення: які дані з'являться у застосунку

Чи можуть припинити видавати повістки на вулицях

Лазуткін зазначив, що лише за сценарію, коли всі громадяни оновлять військово-облікові дані, а порушники прийдуть у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки або уточнять інформацію про себе онлайн, то потреби видавати повістки на вулицях не буде.

У ТЦК і СП є база. Якщо вони розуміють, куди звертатися до військовозобов'язаного, то, відповідно, їм не треба виходити його шукати,

– сказав речник Міноборони.

Він також розповів, що самі представники ТЦК та СП, які видають повістки на вулицях, від цього не отримують задоволення.

"Уявіть собі, який це величезний стрес для тих людей, які повернулися з зони бойових дій, які, можливо, мають поранення, які брали участь в боях, які втрачали своїх друзів, знайомих. Зараз вони йдуть до людей, яких вони захищали, і замість того, щоб отримувати повагу, вони часто отримують дуже неприємні, образливі вислови й відповідне ставлення", – пояснив Лазуткін.

Речник також зауважив, що це дуже несправедливе ставлення до тих людей, які пройшли бої і котрі були на фронті у 2022 − 2023 роках.