В Луцьку вагітна жінка вчепилася за бус працівників ТЦК та впала з нього
У Луцьку вагітна жінка вчепилася за службовий бус під час вручення повістки військовозобов'язаному і впала. Вона госпіталізована з гематомами, саднами та гострою стресовою реакцією.
Про це повідомляє Суспільне.
Дивіться також Реальний термін за ухилення від мобілізації: суд у Чернівцях виніс вирок
Що відомо про жінку, яка впала з буса ТЦК?
Як повідомила Суспільному речниця обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Оксана Якушик, до жінки виїжджали парамедики. Постраждалу госпіталізували.
У неї діагностували гематоми, садна та гостру стресову реакцію. Жінка перебуває на 17-му тижні вагітності, наразі існує загроза переривання. Постраждалу госпіталізували.
У Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували інцидент. За словами речниці, жінка перешкоджала роботі групи оповіщення.
Вона блокувала роботу військовослужбовців, а також вчепилася за службове авто,
– пояснила Уляна Кравчук.
Військовослужбовці намагалася вручити повістку чоловіку, який порушив військовий облік з 9 січня 2026 року та з початку повномасштабного вторгнення не проходив військово-лікарську комісію. Він намагався втекти від працівників ТЦК.
Наразі чоловік проходить військово-лікарську комісію для визначення ступеня придатності до служби.
Що відомо про інші інциденти з ТЦК?
25 березня у селі Гаразджа Луцького району чоловік намагався втекти під час мобілізації. Натомість працівник ТЦК вчепився за капот його авто. Водій зупинився, військовий зліз, а поліція затримала чоловіка та доставила його до територіального центру комплектування.
13 березня поблизу села Нижні Млини на Полтавщині група до 20 осіб напала на військових ТЦК та поліцейських із застосуванням сльозогінного газу. Внаслідок інциденту шестеро осіб отримали хімічні опіки. Поліція затримала вісьмох нападників, з яких шестеро підлягають мобілізації та пройдуть військово-лікарську комісію.