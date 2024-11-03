Ми підписуємо капітуляцію, якщо 160 тисяч не мобілізуються за 2 місяці, – Найєм про мобілізацію

Адвокат та ветеран російсько-української війни заявив, що сказав би людям, що Україна підпише капітуляцію, якщо не мобілізується 160 тисяч осіб.

Масі Найєм розповів в інтерв'ю, що наразі держава для боротьби з ухилянтами прирівняла до них всіх, вбивши мотивацію навіть тих, хто хотів би мобілізуватись, пише 24 Канал з посиланням на LB live.

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Що заявив Масі Найєм про мобілізацію

Масі Найєм заявив, що правильна комунікація була б в першу чергу, якби держава виконала прості речі. Зокрема, якомога швидше ухвалила ветеранську політику – це дасть визначеність цивільному, що з ним станеться після поранення чи завершення служби.

За словами ветерана, також треба вшановувати пам'ять, підіймати повагу до військової професії. Зокрема, юрист сказав, що варто було б спробувати не вкрасти на меморіалі всім загиблим.

Масі Найєм каже, що у дорослої частини суспільства, мабуть, виникло б більше бажання служити.

Я дуже емоційна людина, я б сказав суспільству таке: "Якщо ви, 160 тисяч людей, не прийдете мобілізуватись протягом наступних двох місяців, ми підписуємо капітуляцію". Тому що це чесна відповідь – ви ж не хочете воювати, але хтось це мусить робити,

– заявив Масі Найєм.

Ветеран також сказав, що військовим, які служать по 3 роки в армії, складно.

Він закликав людей подумати про те, що вони втратять, якщо фронт впаде.