"Виправить багато незручностей": в Міноборони розповіли про цифровізацію ВЛК

Міністерство оборони України працює над цифровізацією роботи військово-лікарських комісій. Наразі вже були внесені зміни в законодавство, які розблокують подальші нововведення.

Про це в інтерв'ю DOU розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Зазначається, що наразі міністерство перебуває на етапі реінжинірингу законодавчих і технічних моментів.

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Як відбувається цифровізація ВЛК

Міністерство оборони опрацьовує системну реформу ВЛК разом з Департаментом охорони здоров'я. Катерина Черногоренко зазначила, що вони вже отримали пропозиції, яким чином це зробити.

Ідея в тому, щоб військовозобов'язаний міг пройти медичний огляд в будь-якому закладі охорони здоров'я країни,

– пояснила вона.

За її словами, далі через електронний обмін результати цього медичного огляду надходитимуть до Міністерства оборони. Згодом військово-лікарська комісія, ознайомлюючись з медичним оглядом і його результатом, автоматично, без залучення людини зможе присвоїти статус – придатний або непридатний.

Тобто можливість отримання медичного висновку в будь-якому закладі охорони здоров’я і електронний обмін між закладами охорони здоров'я і військовою лікарською комісією, на нашу думку, виправить багато незручностей у цьому процесі,

– додала Черногоренко.

До слова, 28 жовтня Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану. Йдеться про продовження на 90 днів – до 7 лютого 2025 року.