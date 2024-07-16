У Міноборони розповіли, чи збільшиться кількість блокпостів в Україні після 17 липня

Українські чоловіки віком від 17 до 60 років мали до 16 липня оновити свої військово-облікові дані офлайн чи у застосунку Резерв+. Після цього ТЦК та СП почнуть виписувати українцям повістки.

Однак наразі кількість блокпостів для виписування повісток на тлі мобілізації поки не планують. Про це в етері телемаратону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передає 24 Канал.

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Що буде з блокпостами в Україні після 17 липня

Речник Міноборони нагадав, що від 17 липня всім, хто не оновив свої військово-облікові дані, виписуватимуть штрафи у розмірі від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Також повістки, які були надіслані Укрпоштою, вважатимуть отриманими й підпис тепер не є необхідним.

Щодо збільшення блокпостів – такої інформації у нас зараз немає,

– сказав Лазуткін.

Він також пояснив, що "неприємні історії" для українців із блокпостами та затриманнями виникла через те, що люди вчасно не оновили свої військово-облікові дані. Тому територіальні центри комплектувань та соціальної підтримки не мали про цих громадян інформації.

До слова, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко заявляла, що після 17 липня громадяни матимуть змогу далі оновлювати свої дані у будь-який зручний спосіб.

Однак на тих громадян, які цього не зробив до 17 липня, керівники ТЦК зможуть накладати адміністративні стягнення у вигляді штрафів.