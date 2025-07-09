За яких умов можуть мобілізувати людину з інвалідністю

Згідно з українським законодавством люди з інвалідністю не підлягають мобілізації. Водночас можливі випадки, їх усе ж можуть призвати до війська.

Про винятки, коли людину з інвалідністю можуть мобілізувати, розповідає 24 Канал.

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Призов для людей з інвалідністю

В Україні триває мобілізація через російську агресію. Згідно з чинним українським законодавством, військовозобов'язаних з 1, 2 або 3 групою інвалідності не мобілізують. Також це не залежить від діагнозу чи тривалості лікування. Ба більше, вони можуть перетинати кордон без обмежень.

Однак важливо не лише мати посвідчення про інвалідність, а й вчасно оформити відстрочку.

Випадки, коли можуть мобілізувати:

відсутність офіційного оформлення відстрочки,

відсутність підтвердження інвалідності на медичному огляді,

якщо особа підписала контракт.

Посвідчення про інвалідність саме по собі не гарантує звільнення від мобілізації. Для оформлення відстрочки необхідно звернутися до ТЦК або подати заяву через Резерв+.

Також, мобілізація людини з інвалідністю можлива за добровільною згодою, тобто шляхом підписання контракту на службу.

Нагадаємо, Міноборони запропонувало зміни до законодавства, які дозволять надавати відстрочку від мобілізації на один рік. Вона стосуватиметься лише тих, хто добровільно відслужив за "Контрактом 18 – 24".