В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У зв'язку з цим військовозобов'язаним чоловікам можуть вручити повістку та викликати в ТЦК.

Адвокатка Наталя Опольська розповіла, чи можуть ТЦК та СП викликати повісткою особу, якщо за висновком ВЛК її визнано непридатною до служби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на медіа "20 хвилин".

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В яких випадках непридатну до служби особу можуть викликати в ТЦК?

За словами адвокатки, ТЦК та СП можуть викликати повісткою особу, яку за висновком ВЛК визнано непридатною до військової служби.

Це відбувається в тих випадках, коли інформація про непридатність та виключення з обліку не відображається у реєстрах. Тоді особа для ТЦК та СП є військовозобов’язаною та має обов’язок явки по повістці.

Нагадаємо, що повна непридатність до служби може бути визначена через медичні, психологічні та соціальні фактори.

Діагнози, що роблять людину непридатною, включають інфекційні хвороби, захворювання крові, хвороби нервової системи. Остаточне рішення про придатність і непридатність приймає військово-лікарська комісія.