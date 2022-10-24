Чи випускають за кордон чоловіків, обмежено придатних до військової служби

Чоловіки призовного віку під час воєнного стану не можуть виїжджати за кордон, за винятком деяких виключень. Проте обмежено придатні до військової служби не можуть перетинати кордон.

Обмежено придатні у воєнний час не мають права перетинати кордон, якщо не мають для цього вагомих підстав.

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Чому чоловіки з обмеженою придатністю до служби не можуть залишати країну

Обмежена придатність – це непридатність до служби у мирний час. Проте це не означає, що військовозобов’язаний має відстрочку від служби в армії. Таких людей можуть призвати на службу під час мобілізації, щоб служити в тилу.

Хто оцінює стан придатності до служби

Оцінити стан придатності може лише військово-лікарська комісія при територіальних центрах комплектування й соціальної підтримки. Якщо чоловік не має такої довідки під час перетину кордону, то остаточне рішення ухвалюватиме прикордонник.

Як довго ще триватиме мобілізація

Згідно із законом України, порядок і строки проведення мобілізації визначає президент. Також він приймає рішення про введення надзвичайного чи воєнного стану на території країни.

12 серпня президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів.

Тож рішення про те, чи продовжувати їх знову, приймуть до 20 листопада.

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