Чи випускають за кордон чоловіків, обмежено придатних до військової служби
Джерело:Liga.life
Чоловіки призовного віку під час воєнного стану не можуть виїжджати за кордон, за винятком деяких виключень. Проте обмежено придатні до військової служби не можуть перетинати кордон.
Обмежено придатні у воєнний час не мають права перетинати кордон, якщо не мають для цього вагомих підстав.
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Чому чоловіки з обмеженою придатністю до служби не можуть залишати країну
Обмежена придатність – це непридатність до служби у мирний час. Проте це не означає, що військовозобов’язаний має відстрочку від служби в армії. Таких людей можуть призвати на службу під час мобілізації, щоб служити в тилу.
Хто оцінює стан придатності до служби
Оцінити стан придатності може лише військово-лікарська комісія при територіальних центрах комплектування й соціальної підтримки. Якщо чоловік не має такої довідки під час перетину кордону, то остаточне рішення ухвалюватиме прикордонник.
Як довго ще триватиме мобілізація
- Згідно із законом України, порядок і строки проведення мобілізації визначає президент. Також він приймає рішення про введення надзвичайного чи воєнного стану на території країни.
- 12 серпня президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів.
- Тож рішення про те, чи продовжувати їх знову, приймуть до 20 листопада.
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