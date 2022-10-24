Чи випускають за кордон чоловіків, обмежено придатних до військової служби

24 жовтня 2022 , 10:11
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Джерело:

Liga.life

Чоловіки призовного віку під час воєнного стану не можуть виїжджати за кордон, за винятком деяких виключень. Проте обмежено придатні до військової служби не можуть перетинати кордон.

Обмежено придатні у воєнний час не мають права перетинати кордон, якщо не мають для цього вагомих підстав.

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Чому чоловіки з обмеженою придатністю до служби не можуть залишати країну

Обмежена придатність – це непридатність до служби у мирний час. Проте це не означає, що військовозобов’язаний має відстрочку від служби в армії. Таких людей можуть призвати на службу під час мобілізації, щоб служити в тилу.

Хто оцінює стан придатності до служби

Оцінити стан придатності може лише військово-лікарська комісія при територіальних центрах комплектування й соціальної підтримки. Якщо чоловік не має такої довідки під час перетину кордону, то остаточне рішення ухвалюватиме прикордонник.

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Автор: Анастасія Кушпіт