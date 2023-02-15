Мобілізація в Україні: чи можуть призвати студента, який є офіцером запасу

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 20 травня 2023 року. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років.

Чи можуть мобілізувати студента, який є офіцером запасу, пояснила адвокатка Анастасія Іванченко. Про це інформує 24 Канал.

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Студенти вищих навчальних закладів мають право на відстрочку. Це передбачено у законі "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".

Щодо обов'язку служити як офіцер запасу, то дійсно такий обов'язок є і передбачений він нормами Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Військова служба за призовом осіб офіцерського складу),

– зазначила Іванченко.

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Що треба знати про військову службу за призовом осіб офіцерського складу

Військова служба за призовом осіб офіцерського складу – окремий вид військової служби, що регулюється Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" та відповідним Наказом Міністерства оборони.

Призиваються офіцери, які закінчили військові кафедри та не проходили військової служби, після видання відповідного наказу Міністра оборони щодо призову на військову службу осіб офіцерського складу запасу.

Строк військової служби для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, становить до 18 місяців.

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Студенти мають право на відстрочку

Важливо розуміти, що військова служба за призовом під час мобілізації та військова служба за призовом осіб офіцерського складу це різні види проходження військової служби.

На сьогодні триває мобілізація. А тому, мають застосовуватися норми абзацу 2 частини 3 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", згідно з якою студенти ВНЗ незалежно від віку або наявної першої вищої освіти мають право на відстрочку від мобілізації,

– підсумувала адвокатка.