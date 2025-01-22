У чому різниця між правом на відстрочку та наявністю відстрочки: у Сухопутних військах розповіли

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Проте певна категорія громадян може отримати відстрочку від призову.

Офіцер управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Наталія Кіндратів пояснила, чи всі громадяни, які мають право на відстрочку, є звільненими від мобілізації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на KyivFM.

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Чи можуть ТЦК мобілізувати людину з підставами для відстрочки

За словами Наталії Кіндратів, у випадку, якщо людина має підстави для отримання відстрочки від мобілізації, вона повинна її документально оформити. Тоді така особа може показати довідку про відстрочку співробітникам ТЦК і не підлягатиме мобілізації.

Якщо ж такого підтвердження немає, ТЦК доводиться перевіряти, чи справді військовозобов'язаний має право на відстрочку. Наталія також додає, що коли немає оформленої відстрочки, ТЦК та СП набагато складніше працювати, тому що їм потрібно повністю з'ясовувати всю ситуацію.

І це за умови, що людина показує підтверджуючі документи і йде на зустріч. Є люди, які цього не роблять і аж коли проходять ВЛК чи потрапляють на пункт відбору в частину, тоді починають казати, що в них є підстава (для відстрочки – 24 Канал),

– каже Кіндратів.

Вона також зазначила, що існують випадки, коли чоловіки скаржаться, що їх мобілізують при наявності хворих родичів. Однак, якщо за цими людьми можуть доглядати інші особи, згідно із законодавством, чоловік підлягає мобілізації.

Така ж сама ситуація зі студентами. Кіндратів зазначає, що не всі студенти мають право на відстрочку і якщо чоловік має повну вищу освіту і здобуває її вдруге, його також можуть мобілізувати.

Однак, певна категорія громадян може отримати відстрочку від призову. Зокрема, мобілізації не підлягають працівники критичних підприємств чи державних органів. Окрім цього, відстрочку також можуть надати за сімейними обставинами.